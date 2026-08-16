Sucesos

Ir en contravía terminó en tragedia para motociclista que murió tras chocar en la Ruta 27

El accidente ocurrió de madrugada en Guachipelín de Escazú

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Por Alejandra Morales

Una aparente maniobra en contravía terminó en tragedia la madrugada de este domingo 16 de agosto, cuando un motociclista murió tras colisionar contra un vehículo en la ruta 27, a la altura de Guachipelín de Escazú.

El fallecido fue identificado como un hombre de apellido Mendoza, de 45 años y de nacionalidad nicaragüense.

El accidente ocurrió pasadas las 3 a. m. y fue atendido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San José, de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI).

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Una aparente maniobra imprudente fue la causa del accidente en la ruta 27, sobre el sector de Orotina.
Un hombre de apellido Mendoza, de 45 años, murió la madrugada de este domingo tras colisionar en la Ruta 27, en Guachipelín de Escazú. Foto: Ilustrativa (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)

De acuerdo con la dinámica preliminar, Mendoza viajaba en una motocicleta cuando, por razones que todavía no están claras, aparentemente ingresó a una calle en contravía.

En ese momento habría colisionado con un vehículo que circulaba por el lugar.

El impacto provocó que el motociclista sufriera heridas que le causaron la muerte en el sitio. Los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Conductor del carro dio negativo en alcoholemia

Como parte de las diligencias posteriores al accidente, al conductor del vehículo involucrado se le practicó una prueba de alcoholemia.

El resultado fue negativo.

Los agentes judiciales continúan con las investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrió la colisión y esclarecer las circunstancias que llevaron al motociclista a ingresar aparentemente en contravía antes del fatal accidente.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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