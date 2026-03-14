Irrespeto a la autoridad quedó grabado en video en la ruta Costanera sur

Un hecho que ha generado indignación quedó grabado en carretera cuando el conductor de un vehículo impedía que una patrulla policial lo adelantara, en un aparente acto de irrespeto hacia la autoridad.

La situación ocurrió sobre la carretera Costanera Sur, específicamente en el tramo entre Uvita, en Osa, y Quepos.

Según se aprecia en un video que circula, el conductor del vehículo bloqueaba el paso de la patrulla, evitando que esta pudiera adelantarlo mientras ambos transitaban por la vía.

Esta manera de actuar podría ser de las típicas formas que utilizan las bandas para limitar las acciones policiales cuando hay un operativo o para evitar algún decomiso; sin embargo, las autoridades de momento no se han referido al caso.

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Irrespeto a la autoridad quedó grabado en video

Indignación por conductor que bloqueó a patrulla en plena carretera en la Costanera Sur. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

El medio regional Osa Informativo minutos después señaló que hubo una persecución en los alrededores del hospital Tomas Casas en Osa, en la que supuestamente hubo un tiroteo, pero las autoridades no han confirmado que se trate del mismo caso o si se trató de un operativo en particular, solo se nota una imagen con una patrulla de Fuerza Pública y un carro negro, similar al del video.

De acuerdo con información preliminar, el hecho habría ocurrido durante la mañana de este sábado 14 de marzo.

El video del hecho ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionan la conducta del conductor al impedir el paso de una unidad policial en plena carretera.