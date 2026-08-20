Jefe de Fuerza Pública disparó contra detenido esposado y terminó condenado a 12 años

Un jefe de la Fuerza Pública terminó condenado a 12 años de prisión después de que la Fiscalía demostrara que disparó contra un hombre que estaba esposado y que intentaba huir durante una detención policial en Costa de Pájaros, en Puntarenas.

Se trata de un oficial de apellidos Miranda Morales, quien para octubre de 2019 era jefe de la delegación de la Fuerza Pública de Chomes y tenía más de 20 años de servicio en la institución.

Los hechos ocurrieron el 19 de octubre de 2019, cerca de las 11 a.m., cuando Miranda se presentó junto con otros oficiales en la vivienda de un hombre que era requerido por una investigación por homicidio.

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Un jefe de la Fuerza Pública terminó condenado a 12 años de prisión por disparar en dos ocasiones contra un detenido que estaba esposado y de espaldas a los policías. Foto: Ilustrativa

El sospechoso fue detenido y esposado con las manos hacia atrás, sin que opusiera resistencia. Los policías permanecieron en vía pública mientras esperaban la llegada de agentes judiciales que realizarían un allanamiento en la vivienda.

En determinado momento, el detenido corrió para alejarse del sitio.

Fue entonces cuando, según logró demostrar la Fiscalía Adjunta de Puntarenas durante el juicio, Miranda sacó su arma de reglamento y realizó dos disparos contra el hombre.

Uno de los proyectiles impactó al detenido en el tórax y le provocó lesiones en órganos del sistema digestivo.

El uso del arma no estaba justificado

Uno de los principales aspectos que se discutieron durante el juicio fue la condición en la que se encontraba el detenido al momento de recibir los disparos.

El hombre estaba esposado, con las manos hacia atrás y de espaldas a los oficiales, mientras intentaba alejarse del lugar.

La Fiscalía acreditó que, bajo esas circunstancias, el detenido no representaba un riesgo para la integridad física de los policías ni para otras personas, por lo que el uso del arma de fuego por parte del jefe policial no estaba justificado.

Por estos hechos, Miranda fue declarado culpable del delito de tentativa de homicidio calificado y recibió una condena de 12 años de prisión.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el oficial deberá firmar periódicamente y tiene prohibición de salir del país.

El caso fue tramitado bajo el expediente 19-001686-431-PE.

La Fiscalía de Puntarenas también confirmó que, en otro proceso penal, el hombre que recibió los disparos fue condenado por su participación en el homicidio por el cual había sido detenido en octubre de 2019.