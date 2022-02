Jefe de OIJ sobre sospechoso de estafas: “No vivía bien económicamente, pero se daba tours internacionales muy buenos”

Rey está descontando prisión preventiva. Fotos OIJ Rey está descontando prisión preventiva. Fotos OIJ

El jefe de la Sección de Estafas del OIJ, Yorkssan Carvajal, asegura que el sospechoso de cometer estafas con viajes por ¢200 millones se dio cuenta de un momento a otro que no iba a dar abasto con sus clientes y decidió “desaparecer”, aunque finalmente fue capturado.

El hombre, de apellidos Rey Bermúdez y 28 años, estuvo días atrás en la lista de desaparecidos del OIJ mientras en la Fiscalía llovían las denuncias de supuestos afectados que le pagaron por viajes dentro del país o al extranjero. Es sospechoso de haber fallado en 250 casos y el daño es por ¢200 millones.

Rey cayó en Paso Canoas el jueves 27 de enero cuando pretendía salir del país, ahora descuenta tres meses de prisión preventiva mientras siguen las investigaciones.

Carvajal explica que el tema con los viajes es complejo y que aunque los afectados creen que están ante una estafa, en la mayoría de los casos se trata de un incumplimento de contrato.

“Como lo dice la ley, usted tiene una empresa equis, brinda un servicio y por alguna razón no lo pudo cumplir, yo no lo puedo calumniar diciendo que usted es un estafador si no existe el dolo (deseos de hacer el daño). Si yo tengo mi empresa y quebró por alguna razón, mala administración, mala inversión, gasté la plata porque soy mal administrador, no voy a ser estafador, siempre en esos casos la situación se va por la vía civil, no penal”, dijo.

La agencia DayK Travel and Tour de Rey se promocionaba en Face. Foto: Tomada de facebook La agencia DayK Travel and Tour de Rey se promocionaba en Face. Foto: Tomada de facebook

No inscrita del todo

Del caso específico relacionado con Rey, Carvajal aseguró que si las empresas dan los servicios y tienen antecedentes de brindar viajes porque tiene las conexiones para hacerlo, no se está ante una estafa.

“Pero en este caso se da porque Rey inició una empresa licita, entre comillas, porque no estaba del todo inscrita, pero ese es un ámbito administrativo. El hecho de que yo la inscriba o no, no es un hecho penal, en un momento determinado él empezó a recoger plata y ahí se dio cuenta de que no iba a dar abasto y dijo mejor recojo la cantidad de platas y desaparezco”, afirmó Carvajal.

Además comentó que Rey tenía muy buena recomendación de boca en boca y que incluso iba a los viajes al exterior con los clientes.

[ Paseo para celebrar 15 años se frustró por desaparición de joven dueño de agencia ]

“A pesar de que no vivía bien económicamente se daba unos tours internacionales muy buenos a costillas de los que viajaban, claro, pero era parte de su ganancia. La mala administración lo llevó a eso y por eso el caso entraría en una estafa si sabiendo que iba a recoger el dinero no iba a cumplir. Si nosotros no podemos probar que hubo dolo los casos se archivan y se deben ir por la vía civil”.

En lo que los investigadores han indagado, vieron que Rey tenía buenos precios y los paquetes eran llamativos, algunos con precios tan bajos que podrían haberlo hecho caer en mala administración.

Las autoridades recomiendan tener mucho cuidado con los negocios que se hacen en las redes sociales porque esas empresas (Instagram, WhatsApp) no dan información a Costa Rica ante posibles delitos.