Paseo para celebrar 15 años se frustró por desaparición de joven dueño de agencia

Kenneth Alonso Rey Bermúdez no registra salidas del país.

La desaparición de Kenneth Alonso Rey Bermúdez, de 28 años, y quien es el dueño de una agencia de viajes frustró el paseo de celebración de los 15 años de un joven a Orlando, Estados Unidos, quien viajaría este 14 de enero con sus papás.

El supuesto afectado, quien ya denunció ante la Fiscalía y así lo confirmó La Teja, pidió no ser identificado, él nos contó el viacrucis por el que ha tenido que pasar.

El papá del quinceañero asegura que una amiga fue la que le recomendó que contratará a Rey para hacer el viaje, ya que ella había viajado varias veces con él y le había ido muy bien.

Rey es el dueño de la agencia DayK Travel and Tour, él desapareció desde el miércoles y es investigado por la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen con el el expediente 22-000022-1220-PE, por supuestas estafas con viajes, el OIJ además investiga su desaparición. Él es vecino de San Rafael Abajo de Desamparados y se sabe que salió de su casa en un carro blanco y no lo volvieron a ver.

“Yo lo contacté hace días y le dije que quería ir a los parques de Orlando unos diez días, entonces me dijo que tenía una oferta de cinco días de hotel y cuatro de parques, tiquetes en $1.700 (poco más de ¢1 millón), pero tenía que darle el dinero pronto porque ya la oferta se acababa, mi amiga me dijo que solo había que tenerle paciencia (a Rey) porque siempre mandaba las reservaciones y todo de 24 a 48 horas antes del viaje”, contó.

El señor decidió depositarle ¢1.133.000 como adelanto para disfrutar el viaje con su esposa e hijo que había cumplido los 15 años en diciembre.

Los afectados aseguran que el hombre manejaba la audiencia por WhatsApp y a algunos clientes les iba a cobrar a sus casas.

“Yo ya lo había llevado a Orlando, pero era pequeño, entonces casi no se podía subir en nada, ahora tenía la ilusión de que fuéramos y poder subirse en todo”, contó ilusionado este papá.

Aseguró que ellos hablaban y que Rey le decía que estaba trabajando y que en los estados de WhatsApp siempre ponía que quienes tuvieran papeles pendientes les iba a dar cita.

“En las últimas conversaciones yo le puse un mensaje y me dio cita por WhatsApp el sábado pasado a las tres y se atrasó, entonces yo le puse un mensaje y me dijo que estaba atrasado, que tenía algunos problemas con la aerolínea porque se estaban cancelando los viajes, pasó el domingo, el lunes, el martes, y el miércoles vi en Facebook todo lo que estaba pasando, la gente enojada, incluso algunas personas que viajaron a México y estaban estancadas porque no tenían vuelo de regreso”, dijo el entrevistado.

Al ver lo que pasaba decidió ir el jueves 14 de enero a la Fiscalía a poner la denuncia, porque no tuvo respuesta más respuesta por parte de Kenneth.

“Cuando llegué a la Fiscalía había una fila de catorce personas esperando para los mismo, la fiscal salía a preguntar a la gente que trámite iba a hacer y todos era denunciar a ese señor y sabemos que mucha gente más se ha presentado porque hay un grupo de WhatsApp de afectados en el que hay un montón de gente”, dijo.

Este papá logró hablar con la mamá de Rey, quien solo le aseguró que no sabía nada de su hijo.

“Por dicha esa era plata que yo había ido guardando, que no la pedí prestada, porque mucha gente de la que está afectada se endeudó, y ahora se quedó sin viaje y pagando eso mes a mes, quiero pensar que no me convenía ir de viaje, yo le puse una querella por daños.

“La verdad es que es una persona que le habla a uno y tiene mucha facilidad para expresarse y le da a uno credibilidad, además de que había evidencia de gente que sí viajó con él”, dijo el hombre a quien lo que más le duele es la ilusión que tenía su hijo.

La amiga que le recomendó contactar al sospechoso más bien le contó que dos allegadas de ella estaban en la misma situación.

Otra de las afectadas es Fabiola Carballo, quien nos contó que le pagaron a Rey casi un millón para que 17 personas fueran al Hotel Fiesta en Puntarenas, iba toda la familia.

Uno de los denunciantes asegura que le pagó poco más de ¢1 millón para ir a Disney.

“Nos hizo un paquete, nos contactó por medio de una amistad y nos fuimos con todo, al igual que muchas otras personas, el miércoles le estuvimos diciendo que ya casi se acercaba la fecha, que era este fin de semana, y nos dijo que ya casi nos las pasaba (las reservaciones), y no contestaba mensajes de texto, ni llamadas ni nada, vimos en Facebook lo que pasaba y contactamos a la esposa que nos dijo que él le había dejado unas cartas y que se había ido”, dijo la joven.

Carballo asegura que se presentaron todos a la Fiscalía para denunciarlo, pues le compraron los paquetes por separado.

Rey cumple 28 años este 14 de enero y ya lleva dos días desaparecido, Migración y Extranjería confirmó que no presenta salidas del país, según sus sistemas.

El OIJ lo sigue buscando como desaparecido, y ante la cantidad de personas que han denunciado que supuestamente los estafó pusieron en el perfil de Facebook del OIJ su foto, pero bloquearon los comentarios.

Los afectados que se mantienen en contacto y han hablado con una abogada para que se haga cargo del caso.

Además, trascendió que Rey había recibido varias amenazas antes de desaparecer; sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por la Policía Judicial.

El OIJ pide a quien tenga información del desaparecido que se comunique al 800-8000645.