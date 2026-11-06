Jornada de trabajo inició de terror para empleado que descubrió cómo asesinaron a su patrona

La mañana de este viernes 6 de noviembre se convirtió en una pesadilla para un trabajador que llegó a una propiedad en Guanacaste y encontró sin vida a su patrona, una mujer francesa de 64 años.

El hallazgo ocurrió a eso de las 7:30 a. m., en Lomas de Matapalo, en Cabo Velas de Santa Cruz, cuando el empleado llegó al lugar y descubrió el cuerpo de la mujer, identificada como Annick Bourgeus, dentro de la vivienda.

“De acuerdo con la información preliminar, un trabajador de la mujer ubicó su cuerpo sin vida dentro de la vivienda, por lo que dio aviso a las autoridades”, indicaron en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Las autoridades custodiaron la escena del crimen en Lomas de Matapalo, en Cabo Velas de Santa Cruz. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Agentes judiciales de la Delegación Regional de Santa Cruz se presentaron en la propiedad para realizar la revisión preliminar del cuerpo.

Durante la inspección determinaron que la mujer presentaba balazo en la cabeza.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente.

De momento, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y quién estaría detrás del crimen.