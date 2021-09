Joven asesinada en Puntarenas soñaba con ser mamá de una chiquita

Yailyn Quesada Luna, de 18 años, era una joven llena de sueños e ilusiones, y uno de sus anhelos más grandes era convertirse en la madre de una chiquita.

Así lo contó a La Teja una familiar muy cercana a Yailyn, quien pidió que su nombre no fuera publicado, y que lamentó que la muchacha no pudiera cumplir ese sueño.

La joven murió asesinada de varios golpes y puñaladas.

“Me decía que ella quería tener una hija dentro de unos años para que fuera como una prima para mi hija y pudieran crecer juntas como lo hicimos nosotras”, contó.

El crimen fue descubierto la noche del pasado jueves 16 de setiembre, cuando hallaron el cuerpo de Yailyn dentro de una cabina en el barrio 20 de Noviembre, en Puntarenas, comunidad en la que ella vivía con sus papás.

Dentro de ese lugar las autoridades también encontraron el cuerpo de Erick Lobo Murillo, de 52 años, quien se ahorcó dentro del baño. Al parecer, Lobo habría sido quien asesinó a Yailyn y luego se quitó la vida.

La jovencita estaba desaparecida desde la noche del miércoles 15 de setiembre, día en el que salió de su casa para asistir a unas clases de matemáticas en el INA de El Cocal y no regresó más.

Otro de los sueños que Yailyn tenía era el de terminar su bachillerato, y de hecho estaba muy cerca de alcanzar esa meta.

“Su principal sueño en estos momentos era el de sacar su bachillerato, ya que solo le faltaba la prueba de Matemáticas, después de eso quería entrar a la universidad y conseguir un trabajo para pagarse la carrera”, contó.

Quesada también deseaba conseguir un buen trabajo para ayudar a su mamá y sacarla adelante, de manera que ella no tuviera que seguir trabajando.

“Ella tenía muchos deseos de superarse en la vida y quería darle de todo a la mamá y a sus hermanos, ellos eran el principal motivo para que ella deseara salir adelante”, recordó su ser querido.

Para sus familiares, Yailyn era una joven que irradia alegría, pues a cualquier lugar que llegaba cambiaba el ambiente para bien, ya que era una muchacha que se daba a querer.

“Cuando ella trabajó en la marisquería de la familia, en Jicaral, fue muy querida por su simpatía y supo ganarse el corazón de muchas personas.

En el barrio donde vivió toda su vida todos la conocían y nunca se metió en problemas con nadie. Ella fue una excelente persona, a la que injustamente le arrebataron la vida”, contó la allegada.





— “Sentí horrible, primero me di cuenta que está desaparecida y luego me dijeron que la encontraron muerta, estos son los momentos en que aún no logró asimilarlo”, dijo Nohelí Vega, amiga de Yailyn.