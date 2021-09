Mujer apuñalada mientras buscaba trabajo: “Me da cosilla salir, imagínese que me los vuelva a topar”

Ni siquiera el terrible ataque le quitó las ganas a Lily de encontrar un trabajito. Foto Lily Calderón. Ni siquiera el terrible ataque le quitó las ganas a Lily de encontrar un trabajito. Foto Lily Calderón.

Lily Calderón Vargas ya no puede salir a la calle con la misma tranquilidad que lo hacía antes, pues ahora siente miedo de encontrarse con alguno de los tres sujetos que la semana pasada estuvieron a punto de quitarle la vida de una puñalada en la espalda cuando ella andaba buscando trabajito.

Sin embargo, la mujer, de 47 años, aseguró que no se dejará vencer por ese temor, ya que tiene que seguir pulseándola para encontrar un bretecito con el que pueda llevar sustento a su hogar.

“Me da cosilla salir, imagínese que me los vuelva a topar, porque ya una segunda vez creo que no lograría contar el cuento, pero yo confío en Dios y espero que pronto estén detrás de las rejas, donde ellos deben de estar”, contó.

La preocupación de la víctima se debe a que los tres sospechosos de agredirla, de apellidos Valverde Torres, Rojas Retana y Díaz Alfaro, fueron dejados en libertad y con medidas cautelares el pasado jueves 9 de setiembre, tan solo un día después del ataque ocurrido en Goicoechea, en San José.

“Me siento decepcionada por eso, pero ahora debo seguir con el procedimiento que me digan, pero yo estoy segura de que pronto los vamos a sacar de las calles para que no le vuelvan a hacer daño a nadie.

“Lo único que puedo decir es que cómo personas de ese calibre pueden estar en una sociedad haciéndole daño a otra gente buena, que de una u otra forma damos nuestro esfuerzo para buscar un trabajo y llevar sustento a nuestras casas”, dijo Calderón.

“Esa bici tiene cuatro años conmigo, es como mi carrito, todo lo jaló ahí, si tengo que ir a San José o a Tibás voy en bici”. — Lily Calderón, víctima.

Policías fueron sus ángeles

Lily contó que el ataque ocurrió el miércoles 8 de setiembre, afuera de la carnicería La Unión en Goicoechea, a escasos 100 metros de la iglesia católica de Guadalupe, a donde ella había llegado en bicicleta luego de andar por Pavas en busca de algún trabajito en una fábrica. También había aprovechado para comprar materiales para las camas para perros y alforjas que ella hace.

“Ese día el aguacero me alcanzó cuando iba para mi casa, que está en barrio El Carmen de Coronado, entonces lo que hice fue ponerme la capa y quedarme por ahí, en eso pasó un tipo de esos y me robó el casco, me le quede viendo y los otros chavalos se levantaron y se me vinieron encima.

“Acaté a agarrar mi bici y meterme en la carnicería que está en la pura esquina, pero el guarda me decía que no quería problemas ahí y no me dejaba entrar, entonces me metí por la otra puerta”.

Como se observa en un video grabado por una cámara de seguridad, uno de los sujetos pateó la bici de Lily y, cuando ella salió del local para enfrentarlo, de forma cobarde otro la apuñaló por la espalda, perforando su pulmón izquierdo.

“Cuando estaba en el hospital, el jefe de la Policía Municipal me llamó y me dijo que ahí tenían mi bici, que no preocupara por eso”. — Lily Calderón, víctima.

La Policía Municipal de Goicoechea cuidó la bici de Lily hasta que ella salió del hospi. Foto: Policía Municipal de Goicoechea. La Policía Municipal de Goicoechea cuidó la bici de Lily hasta que ella salió del hospi. Foto: Policía Municipal de Goicoechea.

Con las pocas fuerzas que le quedaban caminó 100 metros hasta una panadería para pedir ayuda, ahí fue donde llegaron los “ángeles” que la socorrieron.

“Cuando llegué a la panadería sentía que me ahogaba, no podía respirar. Le doy gracias a la Policía Municipal porque por su pronto actuación yo estoy aquí, de no ser por ellos yo no la hubiera contado

“Ellos llegaron en pocos minutos y llamaron a la clínica diciendo que necesitaban una ambulancia urgentemente, luego de eso capturaron a los sujetos esos que me hicieron el daño”.

Muy delicada

La puñalada tuvo a Lily entre la vida y la muerte, tanto así que cuando era llevada a emergencias se desvaneció por completo, afortunadamente los médicos lograron salvarle la vida.

“Cuando me di cuenta ya estaba en una cama y conectada a una máquina. Un doctor me dijo: ‘Que dicha que volviste, porque si no hubieras vuelto en tres horas te damos por muerta’, eso era porque yo no reaccionaba”, recordó.

“Mis papás no son de hablar mucho, pero sí se preocuparon, me dijeron que por favor no siga saliendo sola”. — Lily Calderón, víctima.

Ese mismo día fue operada de su pulmón, los médicos también sacaron toda la sangre que había causado la puñalada. Pese a que estuvo cara a cara con la muerte, Calderón logró recuperarse en poco tiempo y el viernes 10 de setiembre le dieron la salida del hospital.

Lily se gana algunos coloncitos haciendo alforjas para bicis y motos, así como camitas para perros como esta. Foto Lily Calderón. Lily se gana algunos coloncitos haciendo alforjas para bicis y motos, así como camitas para perros como esta. Foto Lily Calderón.

“No me encuentro del todo bien, me falta un poco el aire al respirar y cuando camino, pero poco a poco lo voy logrando, de a poquitos me voy recuperando.

“No sentí miedo de morir, porque todo está en orden, todo está bien, si me tengo que ir en algún momento yo me voy tranquila, porque aunque no es mi deseo, sé que es el de Dios todopoderoso”.

Si usted desea ofrecerle un trabajito a Lily o quiere comprar alguna de las cositas que ella hace, puede contactarla al teléfono 8512-3633.

Aún necesita trabajito

Aunque aún está un poco adolorida por el ataque, sigue con la mirada puesta en conseguir un bretecito, por eso es que desde ya está en búsqueda de alguna oportunidad, pues aseguró que no es delicada para el trabajo.

“En realidad ando buscando cualquier tipo de trabajo, yo en esta pandemia he trabajado hasta en construcción, cosa que nunca me hubiera imaginado, también he trabajado en limpieza, cuidando ancianos y niños, por lo que cualquier trabajo es bueno”.

De momento Calderón se gana algunos coloncitos vendiendo camitas para perros y alforjas que ella misma hace, pero desea tener un trabajito estable para ayudar a sus papás, con quienes vive.