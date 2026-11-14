Joven de 18 años fue acribillado cuando estaba en el corredor de una vivienda en Guanacaste

Un joven de 18 años murió luego de recibir múltiples impactos de bala cuando se encontraba en el corredor de una vivienda en Las Juntas de Abangares, en Cañas, Guanacaste.

El muchacho fue identificado como de apellido Víquez

Un joven fue asesinado en el corredor de una casa (Cortesía/cortesía)

El ataque ocurrió a eso de las 9:20 p. m. de este viernes, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En apariencia, por la vivienda pasaron dos hombres que viajaban en una motocicleta y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra el muchacho.

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Después de cometer el ataque, los sospechosos huyeron del sitio.

La Cruz Roja trasladó al joven hasta la Clínica de Abangares; sin embargo, a su llegada fue declarado fallecido.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para que se le practique la respectiva autopsia.