Sucesos

Joven de 18 años fue acribillado cuando estaba en el corredor de una vivienda en Guanacaste

Joven de 18 años abatido a tiros mientras estaba en el corredor de su casa en Las Juntas de Abangares

Por Silvia Coto

AñadirLa Tejacomo fuente preferida en

Un joven de 18 años murió luego de recibir múltiples impactos de bala cuando se encontraba en el corredor de una vivienda en Las Juntas de Abangares, en Cañas, Guanacaste.

El muchacho fue identificado como de apellido Víquez

Las autoridades investigan si el robo de una bicicleta detonó el crimen
Un joven fue asesinado en el corredor de una casa (Cortesía/cortesía)

El ataque ocurrió a eso de las 9:20 p. m. de este viernes, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En apariencia, por la vivienda pasaron dos hombres que viajaban en una motocicleta y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra el muchacho.

LEA MÁS: Madrugada termina en tragedia tras choque que dejó dos fallecidos en Nosara

Después de cometer el ataque, los sospechosos huyeron del sitio.

La Cruz Roja trasladó al joven hasta la Clínica de Abangares; sin embargo, a su llegada fue declarado fallecido.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para que se le practique la respectiva autopsia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ataque con arma de fuegoLas Juntas de Abangareshomicidio en Guanacasteataque a tiros
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.