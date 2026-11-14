Madrugada termina en tragedia tras choque que dejó dos fallecidos en Nosara

Una mujer y un hombre se convirtieron en las víctimas mortales de un accidente ocurrido la madrugada de este sábado en Guanacaste.

Según informó la Cruz Roja luego de que una motocicleta chocara contra un vehículo en Nosara, Nicoya, Guanacaste.

La emergencia fue reportada a las 12:17 a. m.

Dos personas murieron en un accidente de tránsito en Nicoya (Melissa Fernandez Silva)

Los socorristas desplazaron dos ambulancias de soporte básico para atender el accidente.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas valoraron a las dos personas; sin embargo, ambas ya no presentaban signos vitales.

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De momento, no se cuenta con más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

Los cuerpos fueron trasladados a la Medicatura Forense.