Joven de 18 años fue asesinado a balazos en el corredor de una vivienda en Limón

Un joven de 18 años fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo 1.º de noviembre en Río Blanco, en Limón.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Alfaro.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió a eso de la 1:15 a. m., cuando el muchacho se encontraba en el corredor de una vivienda.

El joven fue asesinado a balazos. Foto: Ilustrativa

En apariencia, hasta ese lugar llegaron dos hombres que viajaban en una motocicleta y, sin mediar palabra y por razones que se investigan, le dispararon en múltiples ocasiones.

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Después del ataque, los sospechosos huyeron del sitio, mientras que el joven falleció en el lugar debido a las heridas sufridas.

Varios lugareños trataron de ayudarlo, pero ya no había nada que hacer.

Los investigadores levantaron varias evidencias en el sitio para tratar de dar con los sospechosos.