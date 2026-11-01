OIJ busca a estudiante de colegio desaparecida en La Carpio

Una familia vive momentos de mucha angustia luego de que una joven de colegio desapareciera.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Angélica Ramírez Osorio, de 12 años, quien fue reportada como desaparecida el sábado 31 de octubre.

Según informó la Sección de Delitos Varios, la menor fue vista por última vez ese mismo día, a eso de las 9 p. m., en La Carpio, en La Uruca, San José.

Angélica Ramirez Osorío tiene 12 años y está desaparecida (oij/OIJ)

Angélica es estudiante de colegio y tiene tez blanca, contextura delgada y una estatura aproximada de entre 1,40 y 1,50 metros.

Además, tiene ojos color café claro y cabello largo, lacio y castaño, hasta la cintura.

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Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla negro, una camisa negra de manga corta y sandalias color café.

Las autoridades piden a quienes tengan información que pueda ayudar a dar con su paradero comunicarse de inmediato al 800-800-0645 o escribir al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.