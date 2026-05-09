Joven de 18 años muere en balacera mientras conversaba con amigo en Siquirres

Un joven de 18 años fue asesinado la noche de este viernes 8 de mayo tras ser víctima de un ataque a balazos en el barrio Tobías Vaglio, en Siquirres.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al fallecido con el apellido Jiménez y al herido como un menor de 16 años.

Según la información preliminar, Jiménez se encontraba conversando con el menor de 16 años cerca de un puente cuando, por razones que aún se investigan, ambos fueron abordados y atacados a disparos en múltiples ocasiones.

Producto del violento ataque, Jiménez sufrió múltiples heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, incluyendo la cara, los brazos, las axilas, el cuello, los glúteos, las manos, el costado izquierdo del cuerpo y la pierna derecha.

Un muchacho de 16 años fue baleado. Foto Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

El joven falleció en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

En el mismo hecho resultó herido el menor, quien presentaba una herida en un brazo y otra en una pierna. El adolescente fue trasladado al CAIS de Siquirres para recibir atención médica.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios balísticos en la escena. El caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.