Joven de 19 años que desapareció en una poza fue hallado sin vida bajo una piedra en el río

Un joven de unos 19 años fue encontrado sin vida este sábado tras desaparecer en una poza en San Pablo de Barva, Heredia.

La emergencia se reportó a las 11:53 a.m., luego de que el muchacho ingresara al agua y no volviera a salir.

La Cruz Roja realizó el rescate del cuerpo en Heredia. Foto: Ilustrativa (cruz roja/Cortesía)

Al sitio se desplazaron unidades de la Cruz Roja y un equipo especializado de rescate con buzos.

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Tras intensas labores, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo del joven debajo de una piedra dentro del río. Con la autorización del OIJ, se encargaron de sacar el cuerpo del agua.

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas por las autoridades, mientras los agentes del OIJ trabajan en el sitio en el levantamiento del cuerpo.