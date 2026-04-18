Impactante accidente en Upala: joven muere tras perder el control de su moto y chocar contra una alcantarilla

Un accidente de tránsito cobró la vida de un joven la noche de este viernes en Cuatro Cruces de Canalete, en Upala.

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Según información de las autoridades, el hombre se desplazaba en motocicleta cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control del vehículo, se salió de la vía y colisionó contra una alcantarilla.

A la llegada de la Cruz Roja el joven ya estaba fallecido (Cruz Roja)

El muchacho sufrió severas lesiones, por lo que a la llegada de la Cruz Roja ya había fallecido.

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El joven sería de apellido Carvajal vecino de la comunidad.

Las autoridades judiciales trasladaron el cuerpo hasta la Medicatura Forense.