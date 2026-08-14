Sucesos

Un joven de 25 años fue víctima de un mortal ataque mientras viajaba en moto

Víctima fue interceptada por dos hombres en otra motocicleta y recibió múltiples disparos

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Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Pérez, de 25 años, fue la víctima de un crimen ocurrido la noche del jueves en Matapalos de Santa Cruz, Guanacaste, hecho que ya investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín
El hombre asesinado tenía 25 años. (Albert Marín.)

El reporte del homicidio ingresó a las 8:40 p. m. Según información preliminar, Pérez viajaba en una motocicleta cuando, aparentemente, fue interceptado por dos hombres que iban en otra motocicleta.

Por razones que aún no están claras y que forman parte de la investigación, los sospechosos habrían disparado a la víctima en reiteradas ocasiones.

El joven quedó tendido en la calle; a la llegada de los cruzrojistas, ya había fallecido.

Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga y hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este caso.

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El cuerpo de Pérez fue remitido a la Medicatura Forense, donde le realizarán la autopsia.

Los agentes judiciales mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables.

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Organismo de Investigación Judicialataque a motociclistaGuanacasteMatapalos de Santa Cruz
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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