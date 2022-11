Joven desaparecido en Parrita habría sido víctima de asesinato

Andy Cubillo. (oij)

Andy Stiphen Cubillo Rivera, de 23 años, está desaparecido desde hace 123 días, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que de momento se sospecha que el caso pasó de ser una desaparición a un homicidio.

“Los hallazgos de la investigación hasta el momento, apuntan a un posible homicidio, sin embargo, no ha sido posible localizar al desaparecido ni sus restos”, indicó el OIJ en un comunicado de prensa tras la consulta de La Teja.

Doña Johanna Rivera, mamá de Andy confirmó que la sangre que había en una casa allanada en Parrita es de su hijo.

“Yo lo que no puedo entender es que han pasado cuatro meses, y seguimos igual que al principio, que no sabemos nada del paradero de mi hijo y tampoco hay personas detenidas, no le puedo explicar cómo son mis días desde que él desapareció”, dijo la mamá.

Sin embargo, el OIJ asegura que han hecho todo lo posible para resolver el caso.

“Se ha realizado una amplia investigación, la cual se encuentra en etapa avanzada”, dijo el OIJ.

Andy desapareció el pasado 22 de julio.

El joven se juntó siete meses antes de su desaparición con una mujer mucho mayor que él, pero al momento de su desaparición ya la relación se había acabado.

“La última vez que lo vieron fue el 22 de julio. Estaba sentado en la esquina del antiguo súper Génesis en Parrita. Mi hijo se ganaba la vida haciendo trabajitos, chambas en lo que fuera”, dijo la mamá.

Doña Johanna se dio cuenta de que su hijo desapareció porque era común verlo en esa zona y de un momento a otro no se supo más de él. Las amistades de la mamá en esa comunidad la alertaron.

Apenas doña Johanna se dio cuenta lo fue a buscar y habló con la mujer con quien su hijo había convivido y ella le dijo que -supuestamente- un hombre agarró a Andy y lo golpeó. El muchacho se metió en una casa (la que fue allanada) e incluso a doña Johanna le han dicho que a su hijo lo escucharon gritar pero nadie lo ayudó y eso a ella le causa mucho dolor.

La casa a donde vieron entrar a Andy fue donde los investigadores encontraron los restos de sangre que coincidieron con el ADN de su mamá.

A la mamá le han dicho que a su hijo lo tiraron al río Tárcoles. por lo que ella ha buscado muchas veces en ese sitio.

“Yo solo quiero saber qué pasó con mi hijo y encontrarlo, pido de corazón que si alguien sabe algo de lo que ocurrió no tenga miedo y me diga, o acuda al OIJ, esto es muy doloroso”, dijo Johanna.

Si usted sabe algo de este caso no guarde silencio, llame a la línea confidencial del OIJ: 800-80000-645 o escriba al WhatsApp 8800-0645.