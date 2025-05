Joven e hijastro que fallecieron en tragedia se querían tanto que seguirán juntos hasta la eternidad

Emanuel y su hijastro Elderson tenían una relación muy especial. Foto autorizada por Sara Badilla. (cortesía/Emanuel Veitch y su hijastro Elderson Godínez murieron ahogados en Pocora. Foto autorizada por Sara Badilla.)

El amor que se tenían Emanuel Veitch, de 25 años, y su hijastro, Elderson Godínez, de 13, era tan grande que ni siquiera la misma muerte pudo separarlos.

Ambos permanecerán juntos más allá de esta vida, pues tras fallecer en un trágico accidente acuático, sus cenizas serán depositadas en la misma bóveda, para que sigan siendo inseparables.

“Lo hablamos en familia y acordamos que como ellos murieron juntos, los vamos a poner juntos en el nicho del papá de Emanuel”, dijo Sara Badilla, mamá de Elderson y esposa de Emanuel.

La tragedia que le puso un triste fin a las vidas de Veitch y su hijastro ocurrió el pasado sábado 3 de mayo, cuando ambos se encontraban disfrutando de unas cataratas del río Parismina, en Pocora de Guácimo, en Limón.

Al parecer, Emanuel y Elderson fueron sorprendidos por una cabeza de agua, por lo que no pudieron evitar ser arrastrados por la corriente.

El cuerpo de Veitch, quien era profesor en la escuela Costa Rica, ubicada en barrio México, fue encontrado por la Cruz Roja a eso del mediodía del domingo, mientras que el menor fue hallado sin vida al día siguiente.

“Se ha ubicado el cuerpo, lamentablemente, sin vida del menor reportado desaparecido en un río en el sector de Guácimo”, informó en ese momento la Cruz Roja.

El cuerpo de Emanuel fue encontrado el domingo y el de su hijastro al día siguiente . Foto autorizada por Sara Badilla. (cortesía/Emanuel Veitch y su hijastro Elderson Godínez murieron ahogados en Pocora. Foto autorizada por Sara Badilla.)

Paseo de último minuto

Sara, la mamá de Elderson, contó que desde hace varios días tenían planeado visitar esas cataratas en familia, pero por varias circunstancias no pudieron hacerlo. Ella comentó que no sabía que Emanuel y su hijo habían adelantado ese viaje.

“De hecho, nosotros íbamos a ir ese día a la catarata, pero como mi bebé la semana pasada estuvo enfermo, no fuimos. En realidad, ellos no iban a ir a la catarata, iban a ir a darse una vuelta en moto, pero vieron un video en TikTok de esas cataratas y, como no quedaban tan largo, decidieron ir y, al final, pasó eso”.

Según contó Badilla, luego de que sucedió la tragedia, una vecina de esa localidad se acercó a ella para decirle que no entendía qué había pasado, pues ese día el río no estaba crecido ni había llovido.

“La moto, ellos la dejaron afuera de las cataratas y se metieron. La muchacha que vive afuera de ahí, en la única casa que está cerca de las cataratas, habló conmigo llorando, destrozada, porque ella les dijo que todos esos días había estado haciendo sol y ellos se metieron, se confiaron, y ese lugar es muy traicionero”.

La ceremonia para darle el último adiós a Emanuel se realizó la mañana del miércoles 7 de mayo en el cementerio municipal de El Cairo de Siquirres, mientras que el funeral de Elderson se llevó a cabo al día siguiente en ese mismo lugar.

El lugar donde fueron encontrados los cuerpos era de difícil acceso. Foto Cruz Roja. (cortes/Emanuel Veitch y su hijastro Elderson Godínez murieron ahogados en Pocora. Foto autorizada por Sara Badilla.)

Emocionado por unirse a equipo

Badilla manifestó que su hijo recién había iniciado el sétimo grado en Liceo Rodrigo Solano Quirós, en El Cairo de Siquirres, y también recordó que Elderson le había dado una noticia que lo tenía muy emocionado.

“Le encantaba jugar bola, lo que más anhelaba era ser futbolista cuando fuera grande. De hecho, él estaba muy emocionado, porque lo iban a meter a un equipo de fútbol del colegio, pero pasó lo que pasó”, dijo la madre del menor.

Pese a su corta edad, Elderson es recordado por su madre como un niño muy maduro y responsable, que siempre la ayudó a cuidar de sus demás hermanitos.

“Era un niño muy obediente, un chiquito de casa, amaba pescar y jugar bola. No sé ni qué decirle, la verdad, porque yo con ese chiquito nunca tuve problemas en absolutamente nada, más bien él a mí me ayudaba demasiado, hasta con mi otra hija, la menor, él me la iba a dejar hasta la escuela, me ayudaba mucho”.

Emanuel Veitch, falleció ahogado junto a su hijastro en Pocora de Guácimo. (cortesía/Emanuel Veitch, falleció ahogado junto a su hijastro en Pocora de Guácimo.)

En cuanto a Emanuel, con quien tuvo un bebito que apenas tiene ocho meses, Badilla lo describió como un hombre amoroso y muy responsable, que tenía una relación muy especial con Elderson.

“Mi hijo se llevaba superbién con él, no sé si usted ha visto fotos, pero ellos se llevaban demasiado bien. Todos los fines de semana nos íbamos a andar en bici, o nos íbamos para el río, o a la playa, y a los dos les encantaba andar juntos. Los dos compaginaban demasiado bien.

En medio del enorme dolor que siente por perder a dos de los amores de su vida, Sara encuentra un leve consuelo al saber que Emanuel y Elderson siempre estarán uno al lado del otro.