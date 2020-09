Si tienen 2 minutos, lean y escuchen este poema que escribí el sábado. 💜🦋 Mariposa de las alas rotas Para Allison, Eva, Luanny, Luisa, Justina, y todas las víctimas del odio. Se te vio frágil, débil, vulnerable. Víctima, presa fácil de cazar. Vos, que saliste libre del capullo, mostrabas tus alas con orgullo, llenas de mil colores y matices. Hermosa mariposa, hoy doliente: te han golpeado, herido, matado. Tu voz, siempre tan dulce, han silenciado. La luz de tus ojos, esa brillante Es apagada por el puto opresor. El cobarde que no conoce el amor te minimiza, te victimiza, te culpa. Entendé que nosotras, las mariposas nacimos para volar nacimos para brillar nacimos para ser libres nacimos para ser nuestras. Nuestras alas tienen mil colores: unas grandes, otras pequeñas. Todas con sus pinceladas de arte. Arte que aprendemos a amar. Alas hechas para muy alto volar. Hoy yo soy la voz, la palabra, el llanto de todas aquellas mariposas a quienes han matado. Hoy soy yo, la mariposa de las alas rotas la dolida, la que tiene miedo un miedo por todas las mariposas. Vivo, vuelo y me expreso para que nunca nadie las dañe o las rompa. Y luzcan hermosas y libres fuertes, luchadoras, por todas aquellas quienes ya no vuelan. #JusticiaPorAllison