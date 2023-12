Joven esposo muere en violento choque cuatro días después de casarse

Un violento accidente de tránsito acabó con la ilusión de unos enamorados que apenas disfrutaban de su luna de miel.

Juan Diego Quirós Lamas, de 24 años, iba en moto hacia su trabajo en un hotel, cuando fue embestido por un carro, los golpes le provocaron la muerte en San Bernardo de Bagaces, Guanacaste.

El joven estaba recién casado junto a quien fue el amor de su vida, una muchacha de nombre Alondra Murillo, de 20 años.

De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la pareja se casó el 19 de setiembre anterior, sin embargo la ceremonia cristiana la tuvieron hasta este domingo 17 de diciembre, sin saber que ese momento sería la despedida para esta pareja.

Alondra Murillo y Juan Diego Quirós Lamas, de 24 años, tenían cuatro días de casados. Las fotos de la ceremonia ahora son la despedida. Foto: Tomada de FB

Alondra escribió en sus redes sociales el dolor de perder a su esposo y la felicidad que él le dio en estos últimos cuatro días luego de la ceremonia en la que compartieron como matrimonio.

“¡La última foto que nos tomamos estábamos tan felices! Hoy (se refiere a este viernes) fue mi primera noche sin ti, la primera mañana que no me despiertas a besos o abrazos y eso me destroza por completo. Mi vida te pertenecía un 100% y ahora está sin sentido, con mucho dolor. Dimos todo, logramos cumplir sueños y me hiciste la mujer más feliz del mundo. ¡Siempre te voy a amar mi vida!”, manifestó la muchacha.

Juan Diego Quirós Lamas, de 24 años, iba hacia su trabajo en moto cuando fue embestido por un carro, en San Bernardo de Bagaces, Guanacaste. Foto: Tomada de Noti/sucesos Bagaces

El amor para estos muchachos inició cuando Alondra tenía 15 años, en un principio la familia de ella se opuso porque él era mayor, sin embargo, fue tan real que se mantuvo con los años y hasta este 2023 lograron casarse, siendo ella mayor de edad.

LEA MÁS: Familia de muchacho mexicano que murió en playa costarricense necesita ayuda para el funeral

Tenían planes de construir una casa y de poco a poco ir haciendo más grande su hogar, señalaron los familiares sobre este joven matrimonio.

Juan Diego será velado este viernes y este sábado 23 de diciembre le darán el último adiós en Bagaces, de donde eran vecinos.