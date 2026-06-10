Joven fue asesinado a balazos en Colina de Limón

Un joven de 21 años fue asesinado la noche del martes luego de ser víctima de un ataque a balazos en Colina de Limón.

Según el reporte de la Cruz Roja, los cuerpos de socorro fueron alertados sobre una persona herida por arma de fuego.

Un joven de 21 años falleció de múltiples heridas de bala.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a un hombre de 21 años con múltiples heridas de bala.

Pese a los esfuerzos realizados, los cruzrojistas determinaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar.

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Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscan esclarecer el crimen, determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables.

El caso se mantiene bajo investigación.