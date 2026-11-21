Un joven de 23 años fue encontrado con balazos en la cara en el caserío Los Popos, en Barranca de Puntarenas.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8 p. m. de este viernes 20 de noviembre. De acuerdo con la información preliminar, primero se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y posteriormente fue ubicado el muchacho sin vida en la calle.

La víctima fue identificada con el apellido Espinoza; tenía 23 años.

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Los vecinos escucharon las detonaciones y poco después apareció una escena que ahora está bajo investigación judicial. Foto: Ilustrativa (Edgar Chinchilla)

El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas, quienes realizaron la inspección ocular en el sitio y recolectaron varios casquillos de bala.

Estos indicios fueron enviados a los laboratorios forenses para su respectivo análisis, como parte de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Los investigadores buscan determinar el móvil de este homicidio y dar con las personas sospechosas de cometerlo.