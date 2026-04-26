Joven nicaragüense es la víctima del asesinato en Tejarcillos de Alajuelita

Un joven nicaragüense de 20 años fue identificado como la víctima del homicidio ocurrido la noche de este sábado en Tejarcillos de San Felipe, en Alajuelita.

Según la información preliminar, el muchacho, de apellido Talavera, presentaba múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo.

La alerta ingresó a las 8:37 p.m., luego de que vecinos reportaran haber escuchado varias detonaciones. Minutos después, al salir de sus casas, encontraron al joven herido en vía pública.

Un joven de 20 años fue asesinado en Terjarcillos (cortes)

La Cruz Roja envió una unidad de soporte avanzado para atender la emergencia; sin embargo, a la llegada de los paramédicos, el joven ya no presentaba signos vitales.

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Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo y mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.