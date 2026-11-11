Joven policía de 25 años muere al estrellar su moto contra una baranda

La muerte de su hijo Yafir Fernández Cubero, de 25 años, representa un nuevo golpe para un vecino de Coronado de Osa, quien hace apenas tres meses también perdió a un familiar en un accidente de tránsito.

Yafir era oficial de la Fuerza Pública y falleció luego de sufrir un accidente de motocicleta en el cerro de la Muerte, la mañana del domingo 8 de noviembre.

La Cruz Roja informó que recibió la alerta a las 10:04 a.m. en el sector de Páramo de Pérez Zeledón. Cuando los cruzrojistas llegaron, encontraron al motociclista inconsciente; aunque respiraba, presentaba una contusión cerebral y un traumatismo en el tórax.

LEA MÁS: El violento rastro que dejó peligrosa banda en varios pueblos de Guanacaste

Yafir Fernández Cubero, de 25 años, policía de Fuerza Pública murió al derrapar en moto en Páramo de Pérez Zeledón, el domingo 8 de noviembre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Roy Fernández, papá del joven, conversó con La Teja y contó que, según lo que conocen, su hijo participaba en un recorrido de motociclistas de alto cilindraje.

“Lo que sabemos es que un grupo de motociclistas sube al cerro a cierta parte, después se devuelven, algo así, hacen un tour de motos de alto cilindraje. Lo que entiendo es que él venía rápido y derrapó y pegó en una curva contra una baranda”, relató.

Don Roy recordó a su hijo como un muchacho tranquilo y de buen corazón.

“Él era una persona tranquila, bondadosa, un buen muchacho”, expresó.

Otro golpe para la familia

El dolor de esta familia no comenzó con la muerte de Yafir. Hace tres meses, don Roy también enfrentó la pérdida de su hermano Steven Fernández, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido cerca de una gasolinera en Ojochal de Osa.

La muerte de Yafir también provocó mensajes de despedida de sus amigos. Uno de ellos, Cristian Garro, recordó en redes sociales que su compañero falleció haciendo una de las actividades que más disfrutaba.

“Garrita te adelantaste muy pronto, pero te fuiste haciendo lo que más te gustaba, andar en moto”, escribió.