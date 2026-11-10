El violento rastro que dejó peligrosa banda en varios pueblos de Guanacaste

Un taxista informal fue víctima de un violento homicidio en el que los sospechosos, luego de dispararle para robarle sus pertenencias y el vehículo, habrían quemado el carro con él adentro.

Más de un año después de ese crimen, las autoridades detuvieron a ocho personas que figuran como sospechosas de participar en este y otros hechos violentos en Guanacaste.

Las capturas las realizaron a las 4 a. m. de este martes 10 de noviembre, mediante cinco allanamientos en Belén de Carrillo, Villas Marcel, Belén centro y Arado de Santa Cruz.

El homicidio ocurrió el 6 de julio del 2025 en Belén de Carrillo. La víctima era un hombre de apellido Navarrete, quien habría llegado a ese sector para realizar un servicio de transporte.

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Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sospechosos lo habrían interceptado para asaltarlo, le dispararon y se llevaron el vehículo.

“Los sujetos le dieron muerte a Navarrete con la finalidad de ejecutar un asalto, lo ultiman de un disparo y se llevan el vehículo y queman a la víctima dentro del carro muy cerca del sitio de los hechos”, explicó Muñoz.

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El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de este carro. Foto OIJ. (OIJ/El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de este carro. Foto OIJ.)

Ataque contra ganadero

Pero este no sería el único hecho violento que se les atribuye. También figuran como sospechosos de una tentativa de homicidio contra un ganadero de 77 años, de apellido Méndez, donde el arma de fuego les falló.

El ataque ocurrió el 10 de setiembre del 2025, cuando el adulto mayor se encontraba en una lechería, aparentemente realizando labores de ordeño. Varios sujetos lo habrían interceptado, privado de libertad y trasladado hasta otro sitio, donde lo golpearon en múltiples ocasiones para robarle su vehículo tipo pick-up.

Después lo dejaron abandonado en vía pública.

“Fue abordado por varios hombres, quienes lo amenazaron con arma de fuego, lo privaron de libertad y se lo llevaron en su carro pickup marca Hilux hasta un cultivo de caña, donde al parecer accionaron un arma de fuego en su contra; sin embargo, la misma no funcionó y no lo pudieron herir, por lo que lo dejaron ahí y se dieron a la fuga”, detalló el OIJ.

Banda detenida por hechos violentos en Guanacaste fueron detenidos en Belén, Guanacaste, por homicidio de taxista informal, tentativa de muerte contra ganadero y 13 bajonazos de moto. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Robos de motos y venta de drogas

A este grupo también se le vincula con 13 causas por robo de motocicletas mediante la modalidad de bajonazo, ocurridas entre agosto del 2025 y julio del 2026 en Belén, Corralillos de Filadelfia, Bernabela, La Girona de Santa Cruz y La Guinea de Filadelfia.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos viajaban en motocicletas, interceptaban a otras personas que también se desplazaban en ese tipo de vehículo y, mediante amenazas con armas de fuego, las despojaban de sus motos.

Los investigadores también relacionan a los detenidos con la venta de drogas en Villas Marcel, en Belén de Carrillo. Presuntamente comercializaban cocaína, marihuana y crack, tanto bajo la modalidad de narcomenudeo como mediante entregas express.

“Estos sujetos actuaban con suma violencia ocasionando algunas amenazas, así como un homicidio”, señaló Muñoz.

A los sospechosos los señalan como personas muy violentas. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Durante los allanamientos, los agentes decomisaron celulares y cinco armas de fuego, entre ellas dos pistolas y tres fusiles de asalto.

En total, detuvieron a seis hombres y dos mujeres, de apellidos Medina, de 21 años, y Benavides, de 41 años.

A siete de los detenidos se les relaciona con los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, infracción a la Ley de Psicotrópicos y robo de motocicletas mediante bajonazo.

En el caso de Benavides, las autoridades la vinculan con tenencia de armas de fuego, debido a que durante el allanamiento le encontraron armas en su poder.

Todos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.