Joven que fue asesinado por error soñaba con ser abogado para darles una casa a sus papás

Leandro es recordado como un muchacho hogareño y muy cariñoso con sus papás. Foto Facebook.

Como un muchacho hogareño, sin vicios y con grandes deseos de superación, así es como muchos recuerdan a Leandro Rodríguez Alvarado, el joven de 15 años que lamentablemente fue asesinado por error en Alajuelita.

Leandro es descrito por sus seres queridos como un muchacho de gran corazón que tenía muchos sueños por cumplir, uno de los más importantes para él era darles una casita a sus papás, como muestra de agradecimiento por todo lo que hicieron por él.

Así lo contó Luigie Rodríguez, papá de Leandro, quien explicó que pese a la juventud de su hijo, este ya sabía lo que quería para su futuro y por eso se estaba esforzando mucho en los estudios.

“Él quería ser abogado, pero decía que primero quería ser mayor de edad para empezar a trabajar y comprarnos una casita a nosotros, pero lo que más anhelaba era ser abogado”, contó Rodríguez.

Leandro, quien estaba cursando el décimo grado en el Liceo de Alajuelita, fue atacado a balazos el pasado domingo 24 de marzo en Alajuelita, sin embargo, el valiente muchacho sobrevivió al ataque y fue llevado al hospital San Juan de Dios, donde lamentablemente perdió la vida el martes 26 de marzo.

Lo atacaron por error

Rodríguez recordó a su hijo como un joven bueno, que no tenía problemas con nadie y que disfrutaba la mayor parte de su tiempo libre dentro de su hogar, alejado de cualquier tipo de conflicto

“Leandro era un muchacho sin vicios, no tenía problemas con nadie, él no pedía permiso para salir a la calle ni nada, porque se la pasaba de la casa al colegio y del colegio a la casa. Cuando estaba en la casa le gustaba pasar jugando Play Station y casi no salía a la calle, porque se conectaba por medio de Internet para jugar con sus amigos”, dijo el papá.

Compañeros y estudiantes del liceo de Alajuelita le han brindado mucho apoyo a la familia del muchacho. Foto Facebook.

Por eso es que este padre está completamente seguro de que su hijo fue una víctima inocente de dicho crimen, pues incluso en Alajuelita se habla de que los gatilleros le dispararon tras confundirlo con otra persona.

“Al parecer, todo se dio porque lo confundieron con un muchacho que también es conocido de aquí, desgraciadamente así se dieron las cosas”, dijo Rodríguez.

Acompañaba a su tío

Aunque no acostumbraba a salir de su casa, ese domingo 24 de marzo Leandro salió de la vivienda por petición de un tío, quien le dijo que lo acompañara a una llantera cercana para hacerle un cambio de llantas a su motocicleta.

“Ese día vino un cuñado mío y le dijo a Leandro que lo acompañara a una llantera, entonces primero pasaron a comprar una pizza a un negocio cercano, luego fueron por un fresco y al final se fueron para la llantera”, contó el padre de Leandro.

Según la información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fue en ese momento que se desató la balacera que terminó constándole la vida al colegial.

“Lo que se maneja sobre la dinámica es que el menor se encontraba dentro de un local comercial y en un momento determinado habrían llegado dos sujetos en motocicleta y el que viajaba como acompañante se bajó y le disparó en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Según contó el papá del joven a este medio, al parecer, minutos antes del ataque una persona pasó por la llantera y habría sido esta la que confundió a Leandro con otra persona.

“Parece que un muchacho avisó a las personas que hicieron eso, entonces ellos vinieron y me lo mataron”, agregó el padre muy consternado.

Uno de los grandes deseos de Leandro era sacar a sus papás adelante. Foto Facebook.

Luigie recordó que cuanto todo esto sucedió, él se encontraba en el trabajo, donde no podía usar su celular, pero en un momento dado sacó el teléfono para ver la hora y ahí descubrió que tenía 17 llamadas perdidas.

“De inmediato devolví las llamadas, pero no me contestaron, poco después me volvieron a llamar y me dijeron que a Leandro lo habían baleado”.

Mucho apoyo

Rodríguez contó que tras la lamentable muerte de Leandro, su familia y seres queridos han recibido mucho apoyo de parte de la comunidad y especialmente de los compañeros y amigos de su hijo, quienes se presentaron a su funeral con la camisa del Liceo de Alajuelita.

“Gracias a Dios hemos recibido mucho apoyo, el colegio también nos apoyó, muchos chiquillos del colegio fueron al funeral para despedirse de él, suena feo, pero estuvo muy bonito”.

El padre de Leandro también mencionó que agentes del OIJ solo los han visitado una vez y desde ese momento no han recibido ninguna actualización del caso, por lo que les pide a las autoridades que no se olviden de su hijo, pues su muerte no debe quedar impune.