Joven que murió en Los Yoses hace un mes se había comprometido y su bebé cumplió 9 meses

Helbert Daniel Coto Martínez, de 23 años, falleció este 26 de setiembre en un accidente de tránsito en Los Yoses. Ese día estaba cumpliendo un mes de haberle propuesto matrimonio a Stephanie Rojas Ramírez y faltaba un día para que la bebita de ambos, Alana Coto Rojas, cumpliera los 9 meses de edad.

Nos cuenta Stephanie que Daniel era super alegre, super chirote y vacilón. Le encantaba ser el alma de las fiestas y nunca se quedaba quedito porque le alegraba mucho ver a todas las personas felices.

Daniel y Stephanie disfrutaban mucho salir con Alana. (Cortesía)

“Daniel era demasiado social. Él hacía amigos donde fuera. Le encantaba la música, la alegría. Estaba en una banda de música y le encantaba bailar, ser parte de comparsas y alegrar en la iglesia de Los Ángeles de Ipís de Guadalupe.

“Ni yo ni nadie de sus amigos y familiares podrá olvidar que él siempre dijo que cuando se muriera quería una gran fiesta llena de música, quería un entierro muy alegre y hasta con baile. Su alegría fue parte de su vida”, nos comenta la prometida.

La vida le permitió experimentar una de las felicidades más grandes del mundo, ser papá. El pasado 27 de diciembre nació Alana, su Alanita querida, la hija que le cambió la vida y le inyectó el triple de felicidad en todas sus mañanas. Justo este 27 de setiembre cumple 9 meses la pequeñita.

Para doña Stephanie, la muerte de su prometido en un accidente de tránsito, en el cual él chocó contra un poste, es algo muy extraño, demasiado, porque Daniel sacó su licencia de conducir desde los 18 años y, confirma ella, era un excelente conductor, muy responsable, serio y amable, además, siempre manejaba a la defensiva. Él trabajaba como repartidor de carne y a la hora del accidente se dirigía a la casa de su mamá en Desamparados.

La pareja comenzó su historia de amor en el 2019. (Cortesía)

Lo presentía

“Quiere que le diga algo, estoy segura que Dani presintió su muerte. Hace como dos meses me dijo que ya estaba cansado. Ahora que lo analizo bien, incluso comenzó como a despedirse de mí. Si bien hace un mes él me propuso matrimonio y yo acepté, hace dos semanas se comenzó a alejar y yo no entendía, siento que fue como que comenzó a despedirse.

“Algo extraño yo veía en su mirada, no sé cómo explicarlo, pero ahora siento que fue aquella mirada que hacen las personas cuando saben que ya les toca su hora de fallecer. Él presentía algo, pero no le dijo nada a nadie”, reconoció doña Stephanie, para quien también le resulta demasiado extraño. Lo que la deja con algún temor es que el 26 de agosto pasado le pidió matrimonio y el 26 de octubre del 2019 fue la fecha en que ambos se conocieron y siempre dijeron que ese día fue el que comenzó su historia de amor.

Hace un mes, con Alanita de testigo, Daniel le pidió matrimonio a Stephanie entregándole un anillo de compromiso. (Cortesía)

Tremendo golpe

El pasado 26 de setiembre doña Stephanie se acostó temprano con su hija Alana, de hecho, estuvo intercambiando mensajes de WhatsApp con Daniel, pero como él estaba trabajando, terminaron tempranito de hablar.

“En la pura noche me dio curiosidad y me metí a ver redes sociales y fue ahí donde vi que un muchacho tuvo un accidente en Los Yoses, de inmediato mi corazón me confirmó que era él, tampoco puedo explicar, pero lo presentí.

La pareja era bien apuntada a los bailes folclóricos y la música. (Cortesía)

“Le dije a mi mamá que me ayudara a buscar más información sobre el accidente y encontró una foto del carro accidentado, ella no identificó el carro, pero cuando vi la foto sentí como que me tiraron de un quinto piso. Se me vino el mundo encima, sentí que me iba a desmayar. Quería irme volando a donde él. No pude despedirme. Él no pudo despedirse de su hija. Sé que somos de la vida y de la muerte, pero esto es muy duro”, comenta con gran dolor la pareja de Daniel.

Buen músico

Don José Gerardo Zúñiga Chacón, amigo y presidente fundador de la Asociación Banda Comunal de Vásquez de Coronado, nos contó que Daniel estuvo desde el 2018 hasta el 2020 en la banda. Él tocaba güiro, trombón y bombo tonal, el bombo de marcha. Era bueno con los instrumentos. Le ponía mucho amor. Disfrutaba de la música de cada toque.

“De los muchos integrantes de la banda era siempre uno de los primeros en llegar, siempre animando a todo el mundo, siempre ayudando. Siempre con una sonrisa en la cara, jamás llegó enojado. Un muchacho demasiado bueno que se dedicó a la música, a las bandas.

Alana le cambió la vida a Daniel quien la amó desde que nació con todo su corazón. (Cortesía)

“Siempre usted lo veía con una sonrisa genuina, tuviera problemas o no. Optimista, siempre echando para adelante. Se metía en alguna dificultad, siempre buscaba consejo de las personas mayores y lo superaba. Nunca perdió alegría. Hace una semana fue la última vez que lo vi, llego a mi casa a enseñarme el carrito nuevo, estaba demasiado feliz”, nos comenta don José Gerardo.