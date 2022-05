Joven que murió impactado por rayo soñaba con ir a la universidad

Bruno era padre de tres chiquitos de 6, 8 y 9 años. Foto cortesía Benito Montezuma.

Uno de los grandes sueños que tenía Bruno Montezuma Santos, de 29 años, era convertirse en un estudiante universitario, por eso se esforzó mucho por terminar de la mejor manera su último año de colegio.

Sin embargo, la tragedia se interpuso en el camino del joven cuando un rayo lo alcanzó y le quitó la vida a escasos metros de su casa.

El fatal incidente ocurrió minutos después de las 2:30 de la tarde de este miércoles 11 de mayo en la comunidad indígena de Abrojo Montezuma, ubicada en el cantón de Corredores, zona sur del país.

Bruno cursaba el undécimo año en el liceo rural Abrojo Montezuma. Además se ganaba la vida trabajando como agricultor y era padre de tres chiquitos de 6, 8 y 9 años.

[ Matan a empleado de restaurante de 20 balazos en Puerto Viejo de Limón ]

Recién llegaba del colegio

Francisca Montezuma, hermana de Bruno, le contó a La Teja que la tragedia ocurrió poco después de que su hermano regresó del colegio. Añadió que una de las últimas cosas que pudo hacer el joven fue comerse el almuercito que su mamá le había preparado.

Según Montezuma, esa tarde estuvo lloviendo mucho, pero Bruno aprovechó un momento en el que la lluvia se detuvo para ir a echarle un ojo a un maíz que había sembrado a pocos metros de su casa.

“Había empezado a llover aquí, pero al poco tiempo escampó, entonces él salió, porque ya no estaba lloviendo ni había rayería, pero en ese momento se dio el impacto del rayo que lo alcanzó”, dijo Francisca.



— "Él tenía sembrado un poquito de maíz entonces fue a verlo y en ese momento fue que ocurrió la tragedia", dijo Francisca Montezuma, hermana de Bruno.

Montezuma era un amante del fútbol, todos los domingos iba a mejenguear con sus amistades. Foto cortesía Benito Montezuma.

Los seres queridos de Bruno de inmediato le pidieron ayuda a la Cruz Roja, pero para cuando los paramédicos llegaron ya no había nada que hacer por el muchacho, quien murió de forma inmediata debido a la potente descarga eléctrica que recibió.

Sueño truncado

Una de las cosas que más le duelen a Francisca es saber que su hermano ya no podrá cumplir el sueño que tenía, el cual estaba muy cerca de alcanzar.

“Recuerdo que una vez me comentó que iba a darlo todo este año para ganar los exámenes de admisión con el fin de entrar a alguna universidad, no me dijo qué quería estudiar, pero sí que tenía el sueño de ganar el año para ir a la universidad y sacar una carrera para ayudarnos a todos”, añadió.

Además recordó a su hermano como un muchacho amable y respetuoso, que nunca tuvo problemas con nadie y que amaba por sobre todas las cosas a su familia.

[ Familiares y amigos viven angustiados por desaparición de joven hace cinco días ]

“A él le gustaba vacilar y jugar mucho con nosotros, aunque ya estábamos adultos siempre lo veíamos como un chiquillo, siempre venía a molestar y a hacernos reír”.

Francisca explicó que su familia es de escasos recursos, por lo que afrontan muchas dificultades para hacerle frente a los gastos del funeral de Bruno, así como para ayudar a su mamá, pues su hermano era quien se encargaba de ella.

“Ahorita estamos viendo lo del ataúd, pero necesitamos ayuda económica, especialmente para la vela, nosotros no contamos con nada ahorita”, dijo Montezuma.



— Si usted desea ayudar a la familia de Bruno para afrontar los gastos de su funeral puede comunicarse con su hermana Francisca a los números 8329-0709 y 7047-0161.

El fatal hecho ocurrió en la comunidad indígena de Abrojo Montezuma, en Corredores. Foto cortesía Benito Montezuma.

Mejenguero

Benito Montezuma, de la Asociación de Desarrollo Indígena de Abrojo Montezuma, también comentó que estaba muy dolido por la muerte de Bruno, pues era una persona que se daba a querer en el pueblo.

“Es una noticia inesperada que nos impactó mucho a todos, él era un muchacho muy sociable, siempre se le podía ver mejengueando todos los domingos, También era muy colaborador con la asociación”, contó.

Benito dijo que la última vez que vio a su amigo fue el pasado lunes, cuando este lo estuvo acompañando en el funeral de un primo suyo.

[ Asesinan a joven mamá desde hueco de la puerta de una casa ]

¿Qué hacer en una rayería?

Berny Fallas, coordinador de Descargas Atmosféricas del Instituto Costarricense de Electricidad, brindó una serie de recomendaciones que se pueden hacer durante una rayería.

Lo primero es vigilar el ambiente, si ve que se están formando nubes grises de tormenta lo mejor es alejarse o buscar refugio, preferiblemente edificios bajos.

Si está en una zona verde, no escampe bajo un árbol aislado, más bien busque grupos de árboles bajos.

“Si está solo en un potrero y siente que su cabello se eriza (lo que indica que un relámpago está por caer), inclínese hacia delante, y ponga las manos en sus rodillas. Se recomienda una posición de pies juntos y encuclillado. No se acueste en el suelo y retire todos los objetos metálicos que se encuentren cerca”, indicó el experto.

Otro buen consejo es alejarse de elementos que puedan atraer los rayos como tractores, cañas de pescar, bicicletas o equipo para acampar.