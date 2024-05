Joven reveló quién fue el ángel que lo salvó de morir en el accidente en el que fallecieron sus papás

Doña Rosibel y don José Antonio junto a sus hijos Kevin y Jorge (de camiseta negra). Foto cortesía Jorge Campos.

Un ángel evitó que Jorge Campos López perdiera la vida junto a sus papás, doña Rosibel López Mendoza y don José Antonio Campos Palacios, quienes lamentablemente fallecieron luego de que el carro en el que viajaban fue impactado por un tráiler.

En casos como este esos ángeles que intervienen suelen ser personas desconocidas, pero no fue así para Jorge, pues ese ángel que le salvó la vida estuvo a su lado desde que él abrió sus ojos por primera vez.

“Ese día me desperté y mi mamá me dijo que no era necesario que fuera con ellos, que mejor me quedara en la casa. Yo digo que hasta en ese momento mi mamita me salvó de haber perecido con ellos en el accidente. Ese es el mayor consuelo que tengo ahora, que hasta el último momento mi ángel de la guarda, que era ella, me cuidó”, contó Campos a La Teja.

El fatal accidente que cobró la vida de estos amorosos padres ocurrió a eso de las 8:20 a.m. del pasado sábado 18 de mayo en Río Frío de Sarapiquí, específicamente en el cruce conocido como Robertos, que une la ruta 32 y la ruta 4.

“En apariencia, estas personas viajaban en un vehículo liviano e intentaron ingresar a una de la carreteras en dicho sector; sin embargo, no se habrían percatado de que en la ruta 32 se desplazaba un tráiler, el cual los colisiona por el lado izquierdo y los arrastra por varios metros”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El carro en el que viajaba la pareja fue arrastrada por varios metros. Foto cortesía.

Tras recibir la alerta los cuerpos de emergencia se presentaron al lugar, pero lamentablemente ya no había nada que hacer por la pareja. Don José Antonio murió en el asiento del conductor, mientras que su esposa fue hallada a un lado del carro, pues varias personas que trataron de socorrerla la sacaron del vehículo.

Cita médica

Jorge contó que ese fatídico día sus papás, quienes eran una pareja muy querida y conocida en Río Frío, se dirigían a Guápiles para asistir a una cita médica que doña Rosibel tenía programada a las 9 a.m.

“Mi mamita el pasado 8 de mayo se había sometido a una cirugía de cataratas, porque ella tenía problemas con el azúcar, y ese día se dirigían a Guápiles a que le realizarán una revisión en la clínica donde le hicieron la cirugía”, aseguró Campos.

El joven recordó que incluso su papá, quien trabajaba como peón agrícola en una finca, había sacado vacaciones esa semana para mantenerse al lado de su amada esposa y ayudarla en todo lo que necesitara.

En un principio todo estaba planeado para que Jorge acompañara a sus papás en ese viaje, incluso ya lo había conversado con su papá.

“De hecho yo tenía que acompañarlos a la cita médica, porque hace como diez días obtuve la licencia de conducir, y mi papá me dijo que si quería que fuera con ellos para que conociera la ruta y demás, entonces quedamos que él manejaba para allá y yo de regreso”.

Pero la mañana de ese día su mamá le pidió que mejor se quedara en la casa, esa intuición de madre fue la que terminó por salvarle la vida.

Los mejores papás

Las palabras no alcanzan para describir la clase de padres que fueron don José Antonio y doña Rosibel, así lo expresó su hijo, quien los describió como personas con un gran corazón y que siempre pusieron a su familia por sobre todas las cosas.

Doña Rosibel y don José Antonio son recordados como unos padres muy amorosos. Foto cortesía Jorge Campos.

“Mi mamita era ama de casa, era una persona de mucha fe, siempre se congregaba con mi papá en la iglesia evangélica a la que asistían. Ella era una persona que tenía un sentido del humor muy bonito, entonces ellos (los pastores) decían que siempre cuando se reunían a algún ayuno o así ella los hacia reír, con la familia era igual, siempre le gustaba ver la familia unida”, recordó Jorge.

En cuanto a su papá, quien era un saprissista de hueso colorado, Jorge contó que siempre mantuvieron una relación muy cercana y bonita.

“De un tiempo para acá dejó de ser mi papá, obviamente siempre lo respetaba como tal, pero le tenía el amor y el cariño de un amigo, para mí él era mi mejor amigo”, destacó.

Familiares, vecinos y seres queridos les dieron el último adiós a la pareja el pasado lunes, en el funeral que se llevó cabo en La Virgen de Sarapiquí.

Jorge contó que el patrón de su papá les ayudó con lo relacionado con el entierro de sus padres, pero su familia aún necesita de ayuda para cubrir todos los gastos, por lo que si usted quiere poner un granito de arena puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al 6022-3513, a nombre de Jorge Campos López.

“Con el tiempito que he tenido he tratado de responder cada uno de los mensajes que llegan, pero siento que no me va a alcanzar la vida para agradecerles tanto, primeramente a mis familiares, a la comunidad y amigos que nos han apoyado”.