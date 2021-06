“Después de todo yo tenía una tos como que me ahogaba y en la última diálisis que me hicieron, porque me realizaron seis en el hospital San Juan de Dios, me mandaron a notificar que revisara mi tos porque no era nada normal. Cuando llegué al Escalante Pradilla me hicieron placas y varios exámenes. Al rato llegó el doctor, me trajo una silla de ruedas y me llevó a un consultorio de chiquito y me dijo que estaba grave, que tenían que hacerme un sello de tórax porque en la placa aparecía el pulmón derecho lleno de agua”, contó.