Joven vinculado a homicidio en Chomes se entrega y termina detenido en Puntarenas

Un joven de apellido Arroyo, de 24 años, se presentó este domingo al mediodía en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas con la intención de entregarse en relación con un caso de homicidio que es investigado por las autoridades.

Según la información preliminar, una vez que Arroyo llegó a las instalaciones judiciales, manifestó su intención de ponerse a las órdenes de la justicia.

Sin embargo, los agentes judiciales procedieron a su detención inmediata, ya que el joven mantenía una orden de captura activa relacionada con otro expediente del que no dieron detalles.

Las autoridades confirmaron que Arroyo es investigado en el marco del caso donde un adolescente de 17 años perdió la vida tras un hecho violento ocurrido en Chomes de Puntarenas.

El hombre fue detenido de inmediato y ahora lo investigan por un crimen en chomes (Freepik)

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo luego de que la víctima recibiera un disparo en el pecho durante una riña ocurrida en las afueras de un bar.

Según la información preliminar, el hecho se produjo en medio de una disputa en la que estuvieron involucradas varias personas.

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Tras el incidente, el adolescente fue trasladado de emergencia en un vehículo particular al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció a las 12:17 a. m. de este domingo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, mientras el OIJ continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de las personas involucradas.

El caso permanece en investigación.