Jovencita fallecida por balacera en que murió bebé lloró al escuchar a su tía cantándole

Irma Badilla, de 18 años, se convirtió en la cuarta víctima mortal de la balacera ocurrida en San Ramón. Foto cortesía Laura Sánchez para La Teja. (cortesía/Irma Badilla, de 18 años, se convirtió en la cuarta víctima mortal de la balacera ocurrida en San Ramón. Foto cortesía Laura Sánchez para La Teja.)

Irma Badilla Sánchez, la joven que se convirtió en la cuarta víctima mortal de la balacera ocurrida en San Ramón, en la que también murió un bebé de 7 meses, lloró al escuchar cómo su tía le cantaba mientras ella permanecía en la camilla de un hospital.

Así lo contó a La Teja Laura Sánchez, tía de la muchacha de 18 años, quien explicó que para ella esas lágrimas fueron una respuesta de su sobrina, pues Irma no podía hablar debido a las lesiones que sufrió y al equipo médico al que estaba conectada.

“Yo estuve yendo todos los días al hospital, aunque estaba sedada yo le hablaba, le decía cosas bonitas y le cantaba, y a ella le bajaban las lágrimas, yo sabía que ella me escuchaba y me sentía”, dijo Sánchez.

“Yo no le di la vida, pero esos días mi corazón se lo entregué como si fuera mi propia hija” — Laura Sánchez, tía de Irma.

LEA MÁS: Jovencita se convirtió en la cuarta víctima mortal de balacera en la que también murió un bebé

Irma luchó por su vida como una verdadera guerrera, pero tras una batalla de 16 días falleció este domingo 23 de marzo en el hospital México. Su lamentable muerte fue confirmada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“El último día que la vi fue el jueves, ese día fui sola al hospital y el doctor me dijo ella había tenido daño cerebral, que se le había inflamado el cerebrito, entonces que iban a hacerle un procedimiento para sacarle el líquido. Cuando entré a verla estaba demasiado sedada, yo sentía que ya no me escuchaba, entonces le hablé especialmente de Dios, le dije que Dios la amaba y que siempre estaba con ella. Antes de irme hice una oración y la dejé en manos de Cristo”, contó su tía.

El homicidio múltiple ocurrió dentro de una casa en Jardines de San Ramón. (Cortesía/Cortesia)

El violento ataque que cobró la vida de Irma, ocurrió el pasado viernes 7 de marzo dentro de una casa en Jardines de San Ramón y en ese hecho también fallecieron Yoselin Quesada Anchía, de 34 años; su sobrinito de 7 meses y un joven apellidado Oviedo, de 16 años. La mamá del bebé, Keyna Guevara Anchía, de 20 años, también resultó herida en la balacera.

“Yo estuve ahí con mi chiquita, eso es lo que me llena de paz, de que pude estar con ella” — Laura Sánchez, tía de Irma.

LEA MÁS: Este fue el desgarrador mensaje escrito por tío de bebé de 7 meses asesinado en San Ramón

Sobre el ataque, la Policía Judicial confirmó que este habría sido cometido por dos sujetos que llegaron hasta la casa donde estaba la familia.

“La versión preliminar que se maneja es que al lugar habrían llegado al menos dos sujetos, quienes en apariencia ingresaron a la vivienda y empezaron a disparar en múltiples ocasiones”, detalló el OIJ.

Por este hecho, el OIJ detuvo recientemente a un joven apellidado Valverde, de 22 años, como sospechoso de cometer el ataque.

Valverde, quien sería parte de una banda narco conocida como “Guapileños”, se encuentra descontando un año de prisión preventiva.

“Ya agarraron a uno de los sospechosos, pero dígame, ¿qué consuelo me queda a mi corazón de madre? Ninguno, porque ese tipo está en la cárcel, pero tiene camita, duerme calientito, tiene comida, tiene derecho a estudiar y a trabajar, y si se porta bien, sale con menos condena, dígame, ¿qué satisfacción va a tener uno?”, destacó Sánchez.

La familia de Irma necesita de ayuda para darle el último adiós, por lo que si usted desea colaborar con la causa, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 8630-7472 a nombre de Laura Sánchez.