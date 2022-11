Jovencita recibe sobreseimiento en causa penal tras graduarse de programa de tratamiento de drogas

La joven recibió el sobreseimiento tras someterse a un tratamiento de un año. Foto Poder Judicial.

Una joven menor de edad consiguió que la causa penal que se llevaba en su contra por un delito que, al parecer, cometió, fuera archivada tras graduarse del programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa de Justicia Juvenil Restaurativa (PTDJ).

Así lo dio a conocer el Poder Judicial, indicando que este es el primer acto de graduación de una persona menor de edad en este programa, que tiene como fin darle una segunda oportunidad a jóvenes que entraron en conflictos con la ley por el consumo de drogas.

Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, explicó que se dictó un sobreseimiento a favor de la joven debido a que ella se comprometió y cumplió con éxito todo el tratamiento.

“Acompañamos a una persona menor de edad que entró en conflicto con la ley por el consumo problemático de drogas y que después de haberse sometido durante un año al tratamiento de salud, cumplió más de un año de no consumir drogas, completó el proceso y se dictó un sobreseimiento a su favor y ya no tiene un conflicto con la ley; ha admitido someterse a programas de acompañamiento, entonces esto no puede más que llenarnos de orgullo como Poder Judicial”, dijo el alto juez.

Según Alfaro, el caso de esta joven representa a la perfección el lema de justicia restaurativa, de que vale más reparar que castigar.

“En esa reparación de la persona que decidió voluntariamente someterse al componente salud y seguir un tratamiento, no solamente está ayudándose y restaurándose, sino que en ese proceso nos ayuda a todos los que estamos cerca del Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa, porque en las luchas diarias podemos ver personas que tienen situaciones más difíciles que las ordinarias, que logran salir adelante”, señaló el magistrado.

La madre de la muchacha, cuya identidad no se dio a conocer, dijo sentirse muy orgullosa de lo que logró su hija.

“Agradezco primero a Dios y a la virgen, así como el apoyo que hemos tenido como familia de las instituciones, ha sido muy organizado. Recuerdo el día que le dije a Dios, te la entrego, para una madre es difícil decir esas palabras, pero lo dije porque no quería verla en ese estado, este equipo son unos ángeles en nuestras vidas porque sin ellos mi hija no hubiera salido adelante”.