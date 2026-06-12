Sucesos

Juez toma decisión sobre hombre que habría amenazado a su novia y expareja con matarlas y quitarles a sus hijos

El sospechoso, de apellido Brenes, también es investigado por portación ilícita de armas y accionamiento de arma

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Por Silvia Coto

Un hombre es investigado como sospechoso de cometer los delitos de portación ilícita de arma permitida, accionamiento de arma, ofensas a la dignidad, maltrato y amenazas contra su novia y su expareja.

El hombre de apellido Brenes permanecerá tres meses en prisión preventiva.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género.

Celso Gamboa trasladado en perrera
El hombre pasará tres meses de prisión preventiva. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El imputado fue detenido el pasado 10 de junio durante un allanamiento realizado en su vivienda, ubicada en San Francisco de Dos Ríos, San José.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), le decomisaron dos armas de fuego y droga.

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Según la investigación, Brenes habría ofendido, maltratado y amenazado tanto a su actual pareja como a una expareja, quienes residen en el mismo vecindario.

La Fiscalía sospecha que el hombre intimidaba a ambas mujeres para evitar que lo denunciaran. Presuntamente les decía que las mataría o que lograría que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) les impidiera estar con sus hijos.

Según autoridades, el caso salió a la luz luego de que se conocieran los hechos denunciados por la expareja del sospechoso. Esa información permitió avanzar con la investigación, ejecutar el allanamiento y descubrir la situación de la actual pareja, quien no había denunciado por temor debido a que conocía que el hombre poseía armas de fuego.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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