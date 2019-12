"El día del accidente yo había pasado a la casa de mi mamá para verla, estuvimos hablando y luego me fui para mi casa. Cuando me iba a cambiar me llamaron para avisarme que él (Diego) había tenido un choque, fue la noticia más dolorosa porque diez minutos antes lo había visto. Ya por dicha estamos más tranquilos, pero nos asustamos mucho”, dijo el hermano.