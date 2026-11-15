Jugadores del América de México agarraron a golpes a futbolista tico: brutal agresión deja ocho expulsados

El futbolista costarricense Andy Rojas, exdelantero del Club Sport Herediano, vivió una noche complicada con su actual equipo, el New York Red Bulls, luego de quedar involucrado en una pelea durante un partido amistoso contra el América de México.

El encuentro se llevó a cabo este sábado en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos, y terminó con victoria de 1-0 para el equipo del tico.

Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por el enfrentamiento que protagonizaron varios jugadores cuando faltaban pocos minutos para finalizar el compromiso.

La situación se desató al minuto 84, aparentemente después de una falta cometida por un futbolista del América. Varios jugadores se involucraron en el altercado y Rojas, de 20 años, también terminó en medio del problema.

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El costarricense quedó en medio del altercado cuando faltaban pocos minutos para terminar el encuentro. (Pantallazo /Pantallazo)

En los videos que circulan del incidente se observa al costarricense, quien utiliza el número 70, acercarse inicialmente cuando varios futbolistas discutían y se enfrentaban. Al parecer, intentó intervenir para separarlos, pero después fue perseguido y recibió varios golpes.

La situación se volvió todavía más tensa cuando desde las graderías comenzaron a lanzar vasos con bebidas hacia la cancha. Ante lo ocurrido, integrantes del cuerpo técnico y otros jugadores intervinieron para proteger al costarricense.

Finalmente, Andy Rojas fue uno de los ocho futbolistas expulsados que dejó el encuentro amistoso.

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