Juicio María Luisa Cedeño: Abogado pone en duda la seguridad del hotel en la noche del homicidio

Para el abogado Erick Gatgens, defensor del acusado Miranda Izquierdo en el juicio por el homicidio de María Luisa Cedeño Quesada, no hay certeza de que la seguridad del hotel, donde ocurrió el crimen, haya impedido el ingreso de otras personas.

Así lo sostuvo este martes en la continuación de sus conclusiones de este debate. Gatgens cuestionó que un hombre de apellidos Castro Granados, el guarda del hotel La Mansión Inn de Manuel Antonio, era quien tenía en su poder las llaves del hotel desde las 10 de la noche hasta las 6 a.m.

“Castro Granados tiene un perfil muy particular, prácticamente todos los compañeros de trabajo han venido a señalar una serie de características de él que son muy preocupantes y problemáticas, ahí el tema es que no podemos confiar en que él haya velado por la seguridad del hotel y que no haya dejado ingresar a nadie, precisamente por esos rasgos y esa personalidad que él tiene”, manifestó el defensor.

Erick Gatgens (corbata rosada) es el defensor del acusado Miranda Izquierdo, en el juicio por el homicidio de María Luisa Cedeño. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Agregó que incluso el Ministerio Público, en sus conclusiones, llega a implicar a Castro Granados como uno de los presuntos responsables del hecho.

“Vea usted la contradicción, ¿cómo van a decir por un lado que él tenía que velar para que no ingresara nadie y después lo implican como un posible responsable? No se podrían sostener ambas tesis”, señaló Gatgens.

El guarda nunca llegó al juicio, ni como testigo ni como imputado, él se fue a vivir a Estados Unidos luego de casarse con una huésped del hotel.

María Luisa Cedeño fue hallada sin vida el 20 de julio del 2020, en la habitación 3 de este hotel, donde pretendía tener unos días de descanso.

María Luisa Cedeño fue asesinada mientras disfrutaba unos días de descanso. Foto: Cortesía de la familia

En desacuerdo con teoría

Alfonso Ruiz, abogado de la familia Cedeño cuestionó esa teoría de la defensa.

“Los cuestionamientos de que al hotel pudo haber entrado todo el mundo, de que hubo personas desde afuera que pudieron haber ingresado, que hubo personas desde adentro incluso que pudieron haber participado en el crimen, debo decirlo que es grosero, irrespetuoso y además hasta irresponsable, porque de alguna manera se deja entrever que hasta las huéspedes que estuvieron ahí pudieron haber tenido alguna participación.

“Es un análisis sesgado, a su estilo, a la línea que le interesa”, manifestó Ruiz.

Edgar Ramírez, fiscal adjunto de Pérez Zeledón, también considera que Gatgens quiere distorsionar toda la situación, haciendo una construcción de su interpretación.

“En esa interpretación cualquiera pudo haber matado a la doctora y eso realmente no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó.