Juicio por muerte del nieto de Fello Meza lleva 4 años ‘en espera de justicia’

La familia Villalobos Meza cumplirá cuatro dolorosos años de haber perdido a un integrante de la familia víctima de unos supuestos picones.

Hablamos de Carlos Andrés Villalobos Meza, nieto del destacado futbolista cartaginés José Rafael “Fello” Meza Ivancovich, quien murió el 7 de abril del 2019.

El muchacho, de 26 años, regresaba de su trabajo en compañía de un amigo llamado Sergio Mauricio Torres Guerrero, ambos iban en un vehículo cuando se toparon con unos carros que, en apariencia, iban picando y los impactaron.

El mortal accidente ocurrió en La Lima de Cartago, antes de la entrada al mall Paseo Metrópoli, en el sentido Cartago - San José.

El sospechoso es un hombre de apellidos Brenes Rojas, quien actualmente tiene 37 años.

Para noviembre de este año estaba programado el juicio por el homicidio culposo de Carlos Andrés y por las lesiones culposas que sufrió Torres.

No obstante, el debate fue trasladado para noviembre del 2023; es decir, a las puertas de cumplirse cinco años del fatal accidente de tránsito.

Carlos Andrés Villalobos Meza murió víctima de un accidente de tránsito por culpa de un picón. Foto: Daniela Villalobos para La Teja

Esta situación no solo decepciona, sino que preocupa a los parientes de Carlos Andrés y de Sergio Mauricio, pues temen que no le estén dando la importancia que debe al caso.

Daniela Villalobos y Diddier Mora, hermana y abogado de Carlos Andrés, respectivamente, señalaron que no les parece que el debate haya sido trasladado todo un año después.

El abogado de la familia afirmó que este caso se lleva en el Tribunal Penal de Cartago y no sabe cuál es la razón del traslado de fecha para el juicio.

“Entiendo que la Corte tiene una programación y prioridades... para la fecha que estaba señalada (noviembre 2022) el abogado del imputado demostró que tenía un juicio pendiente para esas fechas, entonces pidió traslado y en el Poder Judicial hay un asunto que, con imputados presos, se les tiene que dar prioridad sobre cualquier otro asunto.

“Lo que no me parece es que trasladen para un año después, un asunto que los hechos ocurrieron el 7 de abril del 2019, una muerte muy lamentable, en unas circunstancias que no debieron haber ocurrido”, manifestó Mora.

Carlos Andrés murió en La Lima de Cartago debido a los fuertes golpes que sufrió. Fotos: Archivo

“Sabía que ponía en riesgo vidas”

Daniela, la hermana de Carlos Andrés, recuerda a su hermano como un muchacho de bien.

Como pariente le duele ver que la vida de su hermano fue frenada a las puertas de graduarse como ingeniero civil, de publicar los libros que escribía. Él, además, era sostén fundamental para sus padres.

“Es otro año entero que hay que esperar que se haga justicia”, señaló la hermana.

Detienen a supuesto picón que habría provocado la muerte del nieto de Fello Meza

Menciona que el sospechoso de apellido Brenes no tiene medidas cautelares y eso a ella la inquieta.

“Este señor está en libertad, él trabaja normal, maneja (vehículos) va y sale de fiesta normal.

“A él no le quitaron la licencia, no tiene restricción de nada y nosotros pensando que ese señor se puede ir del país y nadie se daría cuenta, él va y viene hace su vida normal y hace cuatro años que tendría que haber algo, alguna medida”, expresa la pariente.

Este era el carro que andaba Brenes y que dejó botado dijeron las autoridades. Fotos: archivo

De acuerdo con la investigación, el carro que en apariencia manejaba el Brenes pegó primero contra el Toyota Rav4 rojo en el que iban Carlos Andrés y que manejaba Sergio y luego siguió unos 50 metros hasta chocar contra unos postes de cemento.

Mientras que el carro de las víctimas pegó contra unos árboles.

Brenes, aparentemente, se bajó y escapó del sitio, mientras que otro supuesto picón se dio a la fuga en su carro.

A Brenes lo detuvieron mediante un allanamiento el 20 de junio del 2019; dos meses después de la tragedia.

Carlos Andrés murió de forma instantánea en el lugar, mientras que su amigo Sergio Mauricio fue llevado al Hospital Max Peralta en estado grave, pero sobrevivió, no obstante, aún tiene traumas.