Juzgado dicta medida que agrava la situación de exmodelo investigada por lavado

La exmodelo y también exfuncionaria de un banco estatal de apellidos Cabrera Palma, de 39 años, recibió noticias que no le gustaron para nada, ya que la enviaron a la cárcel, mientras continúa la investigación por el supuesto lavado de dinero del que la acusa la Fiscalía.

El Ministerio Público confirmó en su red social X que a Cabrera le impusieron tres meses de prisión preventiva, mientras que al notario de apellidos García Barquero le ordenaron firmar periódicamente y no puede salir del país.

Estas dos personas están relacionadas con el caso conocido judicialmente como “Castillo de Princesas”.

Exmodelo nuevamente en manos de las autoridades judiciales

Cabrera volvió a estar en el ojo de las autoridades judiciales como sospechosa de lavar dinero, en apariencia, mediante la venta de vehículos de alta gama y también con una estética de nombre Beauty Center by Tatiana Cabrera.

La estética está en La Guácima de Alajuela y fue allanada por las autoridades judiciales.

Cabrera ofrecía servicios en depilación láser, maquillaje, manicure y pedicure, estética fácial, estilista, quiropodia, diseño de cejas y pestañas, así lo ofrecía en las redes sociales de su local.

La estética fue allanada por las autoridades. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las autoridades presumen que este negocio, al parecer, también lo utilizaba para el negocio ilícito.

Esta es la segunda vez que detienen a la mujer, en el 2021 la dejaron libre con el beneficio de andar tobillera.

Cabrera era exfuncionaria de un banco estatal. (OIJ/Cortesía)

A exmodelo le mataron esposo

A la exmodelo le mataron al esposo el 29 de mayo del 2021. Cristhian Jiménez Vargas, alias Fila, fue asesinado a balazos en un apartamento en Guachipelín de Escazú.

En setiembre de ese mismo año, Cabrera fue detenida como sospechosa de prostituir mujeres mediante “salas de masajes”, negocio que, presuntamente, mantenía junto con Jiménez.

LEA MÁS: A modelo sospechosa de prostituir mujeres la mandaron para la casa con tobillera

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, explicó que la investigación actual está relacionada con un expediente que tramitó el OIJ de Heredia entre el 2018 y el 2021 por lavado de dinero y proxenetismo. En ese momento, las autoridades ya seguían los pasos de la pareja.

Jiménez fue asesinado antes de ser detenido y, en apariencia, Cabrera, junto con un notario de apellido García Barquero, de 47 años, habría gestionado el traspaso de bienes que estaban a nombre del fallecido.

García fue detenido en San Sebastián, San José.

El notario público, de apellidos García Barquero, fue detenido. (OIJ/Cortesía)

“Hubo otros movimientos relacionados con la legitimación de capitales por parte de Cabrera. Se logró establecer que hubo traspasos de propiedades que eran de Jiménez. En esto tuvo participación un notario de apellido García y, en aras de evitar que los bienes decomisados fueran mantenidos por las autoridades policiales, se dieron todos estos movimientos”, señaló Muñoz.

Según el jerarca, otra modalidad para legitimar los fondos habría sido la venta de vehículos y un negocio de estética en La Guácima de Alajuela.

La mujer tiene inscritas cuatro sociedades anónimas a su nombre, además en el Registro Nacional tiene tres carros y una moto, también tres propiedades en Alajuela.

La Policía Judicial decomisó un vehículo en la vivienda de la exfuncionaria bancaria. (OIJ/Cortesía)

Caso Castillo de Princesas

Las autoridades realizaron tres allanamientos y este caso se le conoce como Castillo de Princesas. Los operativos estuvieron dirigidos por la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

El Ministerio Público sostiene que los bienes investigados provendrían del narcotráfico y la explotación sexual, mientras que al notario se le vincula con los delitos de falsedad ideológica y uso de documento falso.

De acuerdo con la investigación fiscal, Cabrera y su esposo se dedicaban a la explotación sexual de mujeres en casas denominadas “salas de masajes”, ubicadas en San Francisco y San Pablo de Heredia.

“Durante el proceso investigativo, la Fiscalía recopiló prueba que acreditaría que el grupo almacenaba y comercializaba cocaína. Las ganancias ilícitas, sumadas a las obtenidas por la explotación sexual, habrían sido introducidas al sistema financiero costarricense mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, la creación de sociedades anónimas y múltiples transacciones bancarias. Entre los bienes figuran una vivienda y un vehículo de lujo adquiridos por la imputada”, detalló la Fiscalía.

Cabrera también es señalada como exfuncionaria de un banco estatal.