Una mujer de apellidos Ramírez Rodríguez, de 41 años, conocida con el alias de La Patrona, y uno de sus hijos de apellidos Obando Ramírez, de 19 años, se habrían dado una vida llena de comodidades mientras, según las autoridades, lideraban una organización de narcotráfico asentada en La Fortuna de San Carlos.

Tal como informó el OIJ, ambos habrían asumido el liderazgo de la estructura criminal luego del asesinato de Wálter Obando Jiménez, alias Sicario, quien era esposo de la mujer y padre del joven detenido.

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La Casona con piscina donde vivían La Patrona y su hijo de 19 años tras el asesinato de alias Sicario. Foto: Captura de video OIJ (Captura de video OIJ/Captura de video OIJ)

Así operaban

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que madre e hijo, en apariencia, se encargaban de conseguir la droga en San José para posteriormente enviarla a la zona norte del país.

“Ellos operaban desde San José. Durante la semana se encargaban de conseguir la droga, separar las dosis y mandarlas en vehículos a la zona de La Fortuna. Ellos no la traían, sino que enviaban mulas (personas que transportan la droga). Luego venían el fin de semana y daban las instrucciones para mantener el negocio funcionando”, detalló Muñoz.

La Casona está ubicada en La Fortuna

Según la investigación, la organización mantenía una estructura que permitía distribuir las sustancias sin que los presuntos líderes tuvieran que movilizar personalmente la droga.

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La vivienda que dio nombre al caso

La casa donde residían, ubicada en Los Ángeles de Peñas Blancas de San Ramón, se encuentra actualmente en remodelación.

La propiedad cuenta con piscina, amplias zonas verdes y palmeras al frente, características que llamaron la atención de los investigadores.

Precisamente por esa vivienda el caso fue bautizado por el OIJ como La Casona.

Esta propiedad además contaba con vigilancia desde otras viviendas ubicadas en los alrededores.

“Es una casa conocida como La Casona. Le están haciendo arreglos, está en un procedimiento de remodelación. Son casas no tan ostentosas, pero sí es más alta la inversión que las viviendas de esta zona”, manifestó Muñoz.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el alcance de las operaciones que presuntamente realizaba esta organización en la zona norte del país.