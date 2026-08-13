La faceta totalmente desconocida del fiscal Carlo Díaz que sorprendió a todos y hasta fotos se tomaron con él

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, dejó por un rato los tribunales, las conferencias de prensa y los casos judiciales para ponerse el casco y subirse a una bicicleta.

Díaz, de 53 años, participó como ciclista independiente en la cuarta edición del Gran Fondo Guanacaste (GFG Costa Rica 2026), competencia que reunió el domingo a cientos de pedalistas nacionales e internacionales en Liberia, Guanacaste.

Carlo Díaz sorprendió en el Gran Fondo Guanacaste (Cortesía/Cortesía)

El jerarca de la Fiscalía compitió en la modalidad de 90 kilómetros, categoría Máster E, con el dorsal 1554 y no pasó desapercibido entre los participantes y asistentes.

Díaz completó el recorrido con un tiempo de chip de 2:09:35, mientras que su tiempo oficial de salida fue de 2:09:58.

Con esa marca logró una sexta posición general entre 60 participantes y también terminó sexto en la clasificación masculina de su categoría, que contó con 48 competidores.

Pero más allá del resultado deportivo, el fiscal general también llamó la atención fuera de la ruta.

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Durante la actividad, personas se acercaron para saludarlo y tomarse fotografías con él, en una faceta muy distinta a la que suele mostrar en sus apariciones públicas como máximo jerarca del Ministerio Público.

El Gran Fondo Guanacaste tuvo como punto de salida el Parque Central de Liberia y la meta estuvo ubicada en la Cámara de Ganaderos. Los participantes pudieron escoger entre recorridos de 90 y 140 kilómetros por diferentes sectores de Guanacaste.

La competencia contó además con invitados de lujo del ciclismo internacional, entre ellos el italiano Fabio Aru, ganador de etapas en las tres Grandes Vueltas y campeón de la Vuelta a España 2015, así como el colombiano Víctor Hugo Peña, recordado por ser el primer colombiano en vestir el famoso maillot amarillo del Tour de Francia en 2003.

Hoy el fiscal captó la atención al dar declaraciones sobre la extradición de Macho Coca y Compadre.