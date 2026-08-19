Sucesos

La mañana apenas comenzaba cuando un hombre terminó en estado crítico tras recibir múltiples puñaladas

El hombre fue atendido por la Cruz Roja y trasladado de emergencia al hospital de San Ramón

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Por Alejandra Morales

La mañana de este miércoles 19 de agosto comenzó de manera violenta en Concepción, en Palmitos de Naranjo, luego de que un hombre resultara herido con múltiples puñaladas.

La alerta ingresó a la Cruz Roja a las 6:34 a.m., luego de que se reportara a un hombre adulto herido por arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

Los socorristas llegaron al sitio y atendieron al paciente, quien presentaba varias heridas.

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El motociclista falleció en el sitio del accidente. Foto: Cruz Roja
La alerta ingresó a las 6:34 a.m. de este miércoles en Concepción, en Palmitos de Naranjo, donde un hombre adulto fue encontrado con múltiples puñaladas. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/cortesía)

“Hombre adulto herido por arma blanca en varias partes del cuerpo, se traslada en condición crítica al hospital de San Ramón”, informó la Cruz Roja.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de emergencia al centro médico.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió la agresión y quiénes serían los responsables.

Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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agresión en Concepción, Palmitos de Naranjo
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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