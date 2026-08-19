Sucesos

Lo que ocurrió entre una moto y una ambulancia terminó en tragedia en Cartago

La colisión ocurrió la noche de este martes y dejó como saldo a un hombre fallecido y una mujer gravemente herida

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Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Villalobos, de 32 años, murió la noche de este martes 18 de agosto luego de que la motocicleta en la que viajaba chocara contra una ambulancia de la CCSS en Cartago.

La alerta por la colisión ingresó a las 9:58 p. m. y la Cruz Roja desplazó recursos para atender a las personas involucradas.

Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a un hombre de 32 años y a una mujer de apellido Walker, de 30 años, quien viajaba como acompañante en la motocicleta.

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Un hombre de apellido Villalobos, de 32 años, murió la noche de este martes 18 de agosto luego de que la motocicleta en la que viajaba chocara contra una ambulancia de la CCSS en Cartago. Foto: ANI
La colisión ocurrió la noche de este martes y dejó como saldo a un hombre fallecido y una mujer gravemente herida. Foto: ANI (ANI/ANI)

“Colisión de motocicleta y una ambulancia de la CCSS, se atienden dos pacientes, una mujer de 30 años, a quien se traslada en condición crítica al Hospital Max Peralta, y un hombre de 32 años, se confirma sin signos vitales en el lugar”, informó la Cruz Roja.

Por el momento, las circunstancias que provocaron la colisión no están claras.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y cuáles fueron las causas que mediaron en esta fatalidad.

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colisión entre motocicleta y ambulanciamotociclista de apellido Villalobos muere en choque contra ambulancia
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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