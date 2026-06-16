Sucesos

La rápida acción de docentes evitó una emergencia mayor en escuela de Guachipelín

La rápida reacción de docentes y Bomberos evitó que la emergencia pasara a mayores

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Por Alejandra Morales

Una mañana que comenzó como cualquier otra terminó convirtiéndose en momentos de tensión para cerca de 500 estudiantes de la escuela de Guachipelín, quienes tuvieron que ser evacuados tras una emergencia relacionada con una fuga de gas petróleo.

La alerta fue recibida por el Cuerpo de Bomberos a las 7:03 a. m. de este martes 16 de junio.

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La rápida reacción de docentes y Bomberos evitó que la emergencia pasara a mayores. Foto: Bomberos/Ilustrativa (Bomberos/Cortesía)

De inmediato, unidades de emergencia se desplazaron hasta el centro educativo para atender la situación y garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Fueron evacuados específicamente en el gimnasio. Ninguna persona resultó afectada por el incidente. Afortunadamente el personal docente capacitado cerró los sistemas de seguridad evitando una fuga mayor”, señalaron los rescatistas.

La actuación oportuna de los docentes fue clave para controlar la situación mientras llegaban los equipos de emergencia.

Tras realizar una inspección en el sitio, los Bomberos confirmaron que existía un problema en el sistema ubicado en el área de la cocina del centro educativo.

Los especialistas evaluaron las condiciones del sistema y brindaron una serie de recomendaciones a los encargados de mantenimiento para corregir la situación y prevenir futuros incidentes.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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