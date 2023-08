“Las cuentas bancarias son como la ropa interior, no se deben prestar”

“Tengo un problema con mi cuenta bancaria, me puede prestar la suya para que me hagan un depósito”, ese es un timo en el que cualquiera puede caer, en el que la buena voluntad lo puede envolver en un problema judicial y hasta bancario.

Así lo explicaron los investigadores Esteban Cordero y Edgar Serrano, de la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el programa radial “OIJ a tu servicio”, en 91.5.

La jefa de comunicación de la oficina de prensa del OIJ agregó a los consejos: “Esto es algo así, me perdonan la expresión, como la ropa interior, que no le va a prestar a los demás, así que no preste la cuenta del banco a nadie tampoco”, manifestó Marisel Rodríguez.

Esto se debe a que hay bandas dedicadas a estafar y necesitan cuentas bancarias para mover la plata robada.

“La cuenta en la que cae la plata sería a quien podrían imputar, esa persona que facilitó esa cuenta, para que llegara ese dinero, al final de cuentas va a salir como imputada en un informe policial. La trasabilidad del dinero es esa: sale de la cuenta del ofendido a una cuenta de un sujeto “X” que al final es el que va a poder disponer del dinero”, explicó Esteban Cordero.

06/06/2018. GN Estudio, Llorente, Tibás, Costa Rica. Fotografías ilustrativas sobre como llaman a las personas diciendo que son de un banco, y les piden información para estafarlos. Fotografía: Cristina Solis. (Cristina Solis)

Cordero manifestó que cuando el estafador tenga dominio de la cuenta prestada van a circular dineros producto de estafas.

Los empleados de los bancos pueden generar una alerta y hasta podrían bloquear su cuenta y castigarlo con no tener más.

“El banco eventualmente le va a bloquear la cuenta y no va a poder sacar otras en esas entidades bancarias”.

“Podemos indicar que una cuenta bancaria es personalísima, no debo facilitársela a una tercera persona para que reciba un dinero, indistintamente del motivo o concepto que sea”, dijo Cordero.

Las autoridades le piden a las personas tener malicia y desconfiar hasta de familiares o amigos porque podría caer en una trampa que lo puede generar dolores de cabeza por problemas legales.