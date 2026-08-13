Las fuertes denuncias de “Macho Coca” y “Compadre” sobre supuestas torturas en La Reforma

Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, y Gabriel Lozano Bonilla, conocido como “Compadre”, dejaron grabadas ante la Fiscalía sus denuncias sobre las supuestas torturas que según ellos, enfrentaron durante el tiempo que permanecieron recluidos en el centro penitenciario de alta contención de La Reforma.

Los videos fueron realizados con conocimiento y consentimiento de ambos para ser publicados por la Fiscalía.

Así lo explicó el fiscal general, Carlo Díaz, quien confirmó que las manifestaciones serán remitidas a las autoridades encargadas de investigar posibles casos de tortura y violaciones a los derechos humanos.

“Macho Coca” habló durante varios minutos y aseguró que pasó un año y ocho meses en ese centro penitenciario, al que calificó como una “prisión de tortura”.

“Es una prisión para torturar al ser humano”, dijo Bell.

El extraditado aseguró que durante los primeros meses pasó frío porque, según dijo, no le permitieron ingresar una cobija y afirmó que permaneció alrededor de 100 días sin recibir luz natural.

También hizo una serie de señalamientos sobre la alimentación y aseguró que, pese a padecer diabetes y ser celíaco, no recibió una dieta adecuada.

“He bajado 45 kilos de peso”, aseguró.

Los extraditables grabaron y autorizaron la divulgación de sus declaraciones sobre las supuestas torturas que pasaron en La Reforma (Cortesi/Cortesía)

Según su relato, durante meses su alimentación habría consistido principalmente en arroz y huevo, arroz con papa, arroz con puré y otros alimentos que, según dijo, eran preparados sin sal.

Bell también denunció condiciones de insalubridad dentro de la celda.

“He vivido con ratas. He sabido lo que es tener ratas en mi cara en ese lugar, lleno de cucarachas”, manifestó.

Además, relató que tuvo problemas con palomas que, según dijo, permanecían dentro de su celda.

“Lavaba la celda cinco veces por día, porque las palomas se cagaban ahí”, afirmó.

Otro de los señalamientos más fuertes está relacionado con la atención médica. Bell aseguró que en ocasiones habría tenido que esperar varios días para ser llevado a que lo revisaran.

Incluso afirmó que su estado de salud llegó a tal punto que comenzó a experimentar problemas de memoria.

“He entrado en una demencia. Ya no estoy cuerdo, ya no soy el mismo de antes”, dijo.

“Macho Coca” denuncia supuestas torturas en La Reforma: “Me están salvando la vida”

“Cada media hora han llegado a levantarme”

Uno de los señalamientos más delicados que hizo Bell está relacionado con los controles nocturnos que, según su versión, comenzaron después de que le comunicaron que sería extraditado.

“Cada noche han llegado a levantarme cada media hora y dijeron ahí: ‘Es orden del fiscal’”, aseguró.

El hombre afirmó que esas interrupciones del sueño le provocaron mareos y afectaciones que, según su relato, llegaron al punto de hacerlo caer al piso.

Precisamente sobre este punto, el fiscal general Carlo Díaz negó haber ordenado algún tipo de procedimiento de ese tipo y explicó que no tiene injerencia sobre los centros penitenciarios.

“Nos apuntan y nos alumbran con una luz intensa”

Por su parte, Gabriel Lozano Bonilla, “Compadre”, también autorizó al Ministerio Público para hacer público su video y relató una situación similar.

Lozano aseguró que, durante la noche, funcionarios y agentes llegaban hasta las celdas para despertarlos.

“Nos levantan cada hora o cada 45 minutos junto con la Policía”, afirmó.

Según su denuncia, algunos de los agentes ingresarían armados hasta las instalaciones y utilizarían una luz intensa para alumbrarlos.

Gabriel Lozano Bonilla, “Compadre”, también contó lo que han vivido

“Llegan armados dentro de la celda y se asoman por un hueco y nos apuntan y nos alumbran con una luz intensa cada media hora o cada 45 minutos”, manifestó.

Lozano calificó estos hechos como una forma de tortura y cuestionó que, según su versión, se permita el ingreso de personas armadas a esas instalaciones.

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Las afirmaciones de ambos hombres son denuncias que deberán ser investigadas por las autoridades correspondientes. El fiscal general confirmó que las declaraciones fueron grabadas en video y que serán remitidas al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría de los Habitantes, la Fiscalía de Ejecución de la Pena y los jueces de ejecución de la pena.

Los dos hombres fueron extraditados este jueves a Estados Unidos, donde deberán enfrentar los procesos judiciales que mantienen pendientes en ese país.

Antes de salir de Costa Rica, Bell cerró su declaración con una frase particularmente fuerte:

“Yo le doy gracias a los Estados Unidos que me está llevando de este país. En este momento le doy gracias que me llevan, me están salvando mi vida”, dijo Macho Coca.