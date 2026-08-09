Le disparan en el abdomen a hombre en Guácimo y lo llevan crítico al hospital

Un hombre resultó herido de bala la noche de este sábado en Guácimo, Limón, según el reporte de la Cruz Roja

Un hombre fue trasladado en condición grave (Cruz Roja/Cortesía)

La emergencia fue reportada alrededor de las 11:30 p. m., cuando los socorristas fueron alertados sobre un hombre que presentaba heridas de bala en el abdomen.

Al ser atendido por los paramédicos, el paciente presentaba además signos de shock por la gravedad de las heridas por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital de Guápiles.

Una unidad de soporte básico de la Cruz Roja se encargó de la atención y traslado del herido.

LEA MÁS: Fiscalía explica por qué retiró la custodia al hombre que asesinaron poco después adentro de hospital en Nicoya

Por el momento se desconocen las circunstancias en que ocurrió el ataque, así como la identidad de la víctima.

El caso deberá ser investigado por las autoridades judiciales para determinar qué ocurrió y quién sería responsable del hecho.