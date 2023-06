Leñador que murió golpeado por árbol se despidió de su familia dos meses antes de tragedia

La vida le permitió a Marcos Cubillo Jiménez, de 55 años, despedirse de su familia antes de morir.

Él era un leñador muy conocido en Puriscal y nunca se negaba a trabajar, sin importar si había mucho sol o lluvia.

Justamente trabajando y bajo un fuerte aguacero fue como él perdió su vida en Llano Hermoso de Puriscal, comunidad que está a unos 40 minutos del centro de este cantón.

Un árbol cayó y lo golpeó tan fuerte que le provocó la muerte, la fatalidad ocurrió la tarde de este martes 13 de junio y el rescate del cuerpo le llevó bastante tiempo a los rescatistas, quienes señalaron que había mucho barro y se hundían hasta las rodillas.

Diego Díaz de la Cruz Roja señaló que cuando llegaron encontraron muchos árboles recién cortados, además la lluvia era intensa, cuando el cuerpo lo tenían en una zona segura debieron caminar unos 500 metros hasta donde estaban las demás unidades y el OIJ para llevarle el cuerpo.

La mamá de Cobija, como le decían a Marcos de cariño, justo le dijo a su hijo que no fuera a trabajar, pero a él nada lo detenía, así lo recordó su hermana Zulema.

“Mi mamá desde hacía unos días le decía que no fuera a trabajar porque el tiempo estaba muy lluvioso, pero él no hizo caso. Este martes todavía a las 8 a.m. andaba por la casa y se fue precisamente solo para que pasara lo que sucedió”, manifestó la hermana con tristeza.

Marcos Cubillo Jiménez, conocido como Cobija murió al ser golpeado por un árbol en Llano Hermoso de Puriscal. Foto: Alejandra Portuguez

Ellos se enteraron de la tragedia porque en un grupo de mensajería en el que está Zulema informó que ocurrió un accidente con una persona que sacaba madera en Llano Hermoso, ella supo que su hermano era quien estaba en esa zona.

Cuando la familia confirmó sus peores temores los embargó la tristeza, pero se llenaron de fortaleza al recordar como Marcos poco a poco se despidió de sus familiares, así lo recordó Mónica Cubillo, otra hermana del fallecido.

Ella mencionó que Marcos era el mayor de seis hermanos y saben que era el preferido de los papás por lo valiente y trabajador que se destacó.

Mónica recordó que su ser querido era de un carácter fuerte y muchas a veces se le salía lo machista, pero tenía buenos sentimientos y siempre estaba para ayudarles, incluso en los últimos dos meses era otro y hasta reunió a sus hermanos para decirles que vivieran en paz.

“Mi hermano no tenía hora de entrada, tampoco de salida, muchas veces se levantaba de madrugada y llegaba a la casa hasta que terminaba lo que estaba haciendo, era cien por ciento trabajador.

“Tenemos que ser fuertes por nuestros papás, pero él mismo nos ha dado fuerzas, era el mayor de seis hermanos, siempre velaba por todos aunque tenía un carácter muy fuerte y hasta machista, pero siempre se preocupaba por todos, de hecho meses antes habló con nosotros y había dicho que quería paz con todos, que siempre estuviéramos tranquilos, fue como una despedida más bien”, manifestó la hermana Mónica.

Los rescatistas sacaron el cuerpo de la víctima en medio de una gran cantidad de barro en Llano Hermoso de Puriscal. Foto: Cortesía Cruz Roja

Otra de las situaciones que la familia ve como una despedida es que incluso horas antes del mortal accidente llamó al papá y le dijo dónde estaban las llaves del cuarto de él, que si algún día faltaba ese cuarto se lo dejaba al sobrino mayor.

“Él tenía un cuartito a la par de donde viven mis papás, él dijo que si en algún momento le pasaba algo el cuarto era para el hijo mayor de mi hermana Juliana, porque lo quería mucho”, agregó Mónica.

La familia dice que sienten paz porque Marcos logró despedirse y además porque se fue haciendo lo que más amaba que era trabajar.

Cobija será velado en la casa de la hermana Zulema y luego será sepultado en el cementerio de Puriscal.

Las autoridades piden tener precaución porque las lluvias seguirán y temen que ocurran otras fatalidades como la que sufrió Marcos.