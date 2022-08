Liceo del Sur en alerta: “voy a meterme a ese colegio y voy a matar a los profesores”

Las clases se suspendieron (Cortesía Defensoría de los Habitantes)

Este viernes no hubo clases en el Liceo del Sur, en Barrio Cuba, San José, por varias amenazas de tiroteos que se han dado en los últimos días.

La última vez fue el jueves, por lo que el Ministerio de Educación Pública activó el protocolo.

El director del Liceo del Sur, José David Campos, aseguró que las clases fueron suspendidas de manera preventiva y se reanudarán el lunes.

“Se suspendieron las lecciones para salvaguardar la integridad física de las personas estudiantes y de toda la comunidad educativa”, dijo Campos.

Aparentemente, en un mensaje de WhatsApp un hombre amenazaba con hacer una balacera el viernes a mediodía.

“Al mediodía voy a meterme a ese colegio y voy a matar a los profesores, vuelto loco. Eso sí les digo, papi, yo legalmente aquí voy al chile y no es jugando, voy en plan de arrancarme un hijueputa de esos, por eso voy arriesgando mi fierro a que se caigan con la ‘paca’ porque no me interesa, pero por lo menos les mato un hijueputa de ellos”, dice parte del audio.

El colegio va a solicitar la intervención de la Fiscalía Penal Juvenil.

En las afueras del colegio hay una patrulla de la Fuerza Pública custodiando pues los vecinos también están muy asustados.