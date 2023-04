Llamada por balacera alertó a mamá de tragedia en la que su hijo fue asesinado

Clisman trabajaba en una empresa dedicada a la producción de piña y pure de banano. (Facebook)

Una llamada telefónica de su sobrina dejó a doña Marlene Martínez con el corazón hecho pedazos, pues de esa forma se enteró que su amado hijo, Clisman Bravo Martínez, de 25 años, quedó en medio de una balacera.

Sin pensarlo dos veces, la señora salió corriendo de su casa, en San Rafael de Siquirres, en Limón, hasta el lugar del tiroteo, pero a su llegada la Policía tenía cerrado el paso.

En ese sitio se encontró con su otra hija, quien le confirmó que Clisman había sido asesinado.

“Yo empecé a llamarlo y a llamarlo, pero nunca me contestó, entonces me fui en carrera, pero la Policía ya tenía todo cerrado. Mi otra hija venía de abajo, porque andaba con el nieto, ella me dijo que se trataba de él (Clisman), porque los policías dejaron que lo viera”, contó la señora.

Las autoridades informaron que el crimen ocurrió a las 6:46 p. m. de este martes en el barrio San Rafael de Siquirres, específicamente en las inmediaciones del bar La Petrolera.

Además de Clisman, en la balacera también perdió la vida un hombre identificado como Luis Guillermo Williams Arroyo, de 33 años, quien, al parecer, era el objetivo de los dos gatilleros que desataron el tiroteo.

El Ministerio de Seguridad Pública informó que Williams contaba con antecedentes por venta y distribución de drogas y que, en apariencia, formaba parte de una estructura criminal que opera en Limón.

Tres jóvenes fueron detenidos como sospechosos del doble homicidio. Foto MSP.

Fue por comida para mascotas

Doña Marlene contó que la última vez que vio a su hijo con vida fue a eso de las 4:30 p. m. de ese trágico martes, cuando ella regresó a su casa tras haber salido del trabajo.

“Él estaba sentado en el patio con los cuilos, los había sacado para cuidarlos”, añadió.

Según Martínez, su hijo trabajaba para la empresa Frutilight, dedicada a la producción de jugo de piña y puré de banano, pero este martes estaba libre, por eso aprovechó para pasar el rato con sus amadas mascotas.

Clisman será velado este jueves en la Funeraría Montecristo, en Siquirres.

En horas de la noche, Clisman le dijo a su mamá que iba a ir a hacer un mandado y fue en ese momento cuando la tragedia se interpuso en su camino.

“Mi chiquito andaba comprando la comida para sus cuilos, él iba a la verdulería que queda ahí abajo, compraba una bolsa de chiles dulces y otra de lechuga, eso es lo que les daba. Él iba a bajar en su bicicleta, pero en ese momento su hermano se la había llevado, entonces se tuvo que ir a pie”, recordó.

Esta fue una de las armas decomisadas a los sospechosos. Foto MSP.

Quince minutos después de que Clisman salió de su casa, doña Marlene recibió la llamada que cambió para siempre su vida.

“Al ratito de que se fue, me llamó una sobrina y me preguntó que dónde estaba él, le dije que salió a comprar la comida de los cuilos, entonces ella me dijo que lo llamara, porque acababa de ocurrir una balacera y que al parecer lo habían pegado”, contó la señora.

Buen muchacho

En medio del dolor que afronta por la pérdida de su hijo, doña Marlene recordó a Clisman como un muchacho bueno, que no tenía vicios ni se metía con nadie.

“No es porque era mi hijo, pero él era muy especial, era un chiquillo que no tenía vicios, no fumaba, no tomaba, andaba de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, solo a veces cuando salía a comprar el alimento de sus mascotas o a visitar a una noviecita que tenía, nos decía que era una amiga, porque era muy reservado”.

La señora también contó que su hijo formaba parte de la pastoral juvenil de Siquirres y que le encantaba participar en todo lo que fuera ayudar a los demás.

El Eco Católico, de hecho, le dedicó un mensaje.

“La Pastoral Juvenil de Limón llora la muerte de uno de sus líderes, víctima de la violencia homicida que azota nuestro país. Nos sumamos al clamor de paz que los costarricenses elevamos a Dios y exigimos a las autoridades acciones concretas para devolver la seguridad a nuestras comunidades. Nuestra oración por la familia y amigos de Clisman para que en medio de su dolor los conforte la certeza de la resurrección de Jesús. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Amén”, publicaron.

Clisman Bravo Martínez tenía 25 años. Foto: Eco Católico. (Faceb)

Que paguen

El Ministerio de Seguridad Pública informó que la noche del martes detuvieron a tres sujetos vinculados con el doble homicidio en el que Clisman perdió la vida.

Se tratan de tres jóvenes de apellidos Zarate, de 19 años; Herrera, de 22, y Valderramos, de 19, quienes entre los tres suman 58 reportes policiales por delitos como portación ilegal de arma permitida, robo agravado y posesión de drogas.

La Fuerza Pública indicó que, al parecer, un cuarto sospechoso logró darse a la fuga.

“Que paguen y que paguen bien duro, porque le quitaron la vida a una persona inocente. Ya se lo han hecho a muchas otras personas, ellos no piensan, no miden la magnitud del dolor que están causando a tantas madres, que como yo, están sufriendo”, dijo la madre de Clisman.